Военкор Сладков озвучил численность переправленных через Днепр российских войск

На правый берег Днепра перегруппировались 20 тысяч бойцов РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Через Днепр были переправлены 20 тысяч бойцов российских войск. Об этом сообщает российский военный журналист, специальный корреспондент дирекции информационных программ «Вести» ВГТРК Александр Сладков.
«Херсон, мои цифры. Количество выведенного личного состава 20 тысяч человек. Количество выведенной техники — 3,5 тысячи», — уточнил военкор в своем telegram-канале.
Ранее военные корреспонденты заявили о выходе ВС РФ с правого берега Днепра. Войска уходили в штатном порядке, применяя маскировку, чтобы их не обнаружили. 10 ноября Минобороны РФ сообщило о перегруппировке российских войск с Херсона.
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