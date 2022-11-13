Военный аналитик Шурыгин предрек основное направление после перегруппировки войск РФ в Херсоне

14 ноября 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ будут продвигаться дальше на донецком направлении, заявил Владислав Шурыгин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкое направление стало основным после перегруппировки российских войск в Херсоне. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. «Сейчас, когда стало понятно, что мы не будем наступать на Николаев, что в районе нижнего течения Днепра никаких действий не будет, надо ожидать, что основное появление резервов будет сосредоточено вокруг Донецка. Думаю, этот донецкий „серп“ будет спрямляться к Днепру, от Запорожья и выше», — пояснил Владислав Шурыгин «Известиям». По мнению специалиста, в ближайшее время российские подразделения будут продвигаться дальше на донецком направлении. Однако, по его мнению, все может измениться, «потому что противник тоже будет использовать резервы, и у него есть свои планы». По его словам, в настоящее время противная сторона заняла правый берег Днепра, у нее освободились силы. Решение о перегруппировке войск принято 10 ноября. После корреспонденты с места событий заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра. По словам специального корреспондента дирекции информационных программ «Вести» ВГТРК Александр Сладко, через Днепр были переправлены 20 тысяч ВС РФ.

Донецкое направление стало основным после перегруппировки российских войск в Херсоне. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. «Сейчас, когда стало понятно, что мы не будем наступать на Николаев, что в районе нижнего течения Днепра никаких действий не будет, надо ожидать, что основное появление резервов будет сосредоточено вокруг Донецка. Думаю, этот донецкий „серп“ будет спрямляться к Днепру, от Запорожья и выше», — пояснил Владислав Шурыгин «Известиям». По мнению специалиста, в ближайшее время российские подразделения будут продвигаться дальше на донецком направлении. Однако, по его мнению, все может измениться, «потому что противник тоже будет использовать резервы, и у него есть свои планы». По его словам, в настоящее время противная сторона заняла правый берег Днепра, у нее освободились силы. Решение о перегруппировке войск принято 10 ноября. После корреспонденты с места событий заявили о выходе российских войск с правого берега Днепра. По словам специального корреспондента дирекции информационных программ «Вести» ВГТРК Александр Сладко, через Днепр были переправлены 20 тысяч ВС РФ.