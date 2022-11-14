Володин объявил Украину государством-банкротом

Зеленский замалчивает финансовую проблему на Украине, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина вынуждена брать новые кредиты у Запада, чтобы обслуживать свои долги. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что Украина стала государством-банкротом.

«Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна», — написал Володин в своем telegram-канале.

По словам Володина, проблема началась с 2014 года, когда в стране произошел госпереворот. Это привело к потере суверенитета, заключил спикер.

Евросоюз и США регулярно поставляют вооружение Украине с начала спецоперации. В 2023 году Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь Киеву в Европе обещают на «льготных условиях».