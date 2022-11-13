Путин наградил двух свердловчан «За заслуги перед Отечеством»

14 ноября 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Указ о награждении свердловчан подписан 14 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами сотрудника институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук и доцента Уральского федерального университета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить Гельчинского Бориса Рафаиловича — главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — говорится в документе. Такой же медали удостоена Валентина Голубева — доцент кафедры Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Указ был опубликован 14 ноября. Ранее президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух свердловчанок. Речь идет о заместителе директора Детской музыкальной школы Ревды Елене Козыриной и главном научном сотруднике Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Свердловской области Надежде Башмаковой.

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами сотрудника институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук и доцента Уральского федерального университета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить Гельчинского Бориса Рафаиловича — главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — говорится в документе. Такой же медали удостоена Валентина Голубева — доцент кафедры Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Указ был опубликован 14 ноября. Ранее президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух свердловчанок. Речь идет о заместителе директора Детской музыкальной школы Ревды Елене Козыриной и главном научном сотруднике Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Свердловской области Надежде Башмаковой.