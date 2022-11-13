13 ноября 2022

Путин наградил двух свердловчан «За заслуги перед Отечеством»

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени, государственная награда
Указ о награждении свердловчан подписан 14 ноября Фото:

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами сотрудника институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук и доцента Уральского федерального университета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить Гельчинского Бориса Рафаиловича — главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — говорится в документе.

Такой же медали удостоена Валентина Голубева — доцент кафедры Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Указ был опубликован 14 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух свердловчанок. Речь идет о заместителе директора Детской музыкальной школы Ревды Елене Козыриной и главном научном сотруднике Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Свердловской области Надежде Башмаковой.

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Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами сотрудника институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук и доцента Уральского федерального университета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить Гельчинского Бориса Рафаиловича — главного научного сотрудника федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — говорится в документе. Такой же медали удостоена Валентина Голубева — доцент кафедры Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Указ был опубликован 14 ноября. Ранее президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух свердловчанок. Речь идет о заместителе директора Детской музыкальной школы Ревды Елене Козыриной и главном научном сотруднике Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Свердловской области Надежде Башмаковой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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