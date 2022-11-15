Президент Аргентины призвал мировое сообщество решить конфликт на Украине

Президент Аргентины потребовал от сторон конфликта на Украине сесть за стол переговоров

15 ноября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Фернандес призвал Россию, Украину, США и Европу сесть за стол переговоров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров. С таким призывом выступил президент Аргентины Альберто Фернандес. «Все вовлеченные [в российско-украинский конфликт] стороны — США, Европа, НАТО, Россия, Украина — должны сесть за стол переговоров и найти решение», — сказал Фернандес в интервью французскому телеканалу «Франс-24». Он сравнил военные действия с танго — «его танцуют двое, но ответственность у них не одинаковая». Фернандес убежден, что сейчас «оба должны найти решение — как президент Украины [Владимир Зеленский], так и президент России [Владимир Путин]». «От последствий конфликта на Украине страдает не только Европа, но и развивающиеся страны Южного полушария», — добавил президент Аргентины. Ранее главнокомандующий ВСУ заявлял, что для компромиссов и переговоров с Россией, она должна «оставить все занятые территории». А в Верховной Раде предрекли переговоры России и Украины во второй половине 2023 года. Россия же не раз объявляла о своей открытости к переговорам. А в Совфеде отмечали абсурдность условий для переговоров украинской стороны, передает RT.

Все стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров. С таким призывом выступил президент Аргентины Альберто Фернандес. «Все вовлеченные [в российско-украинский конфликт] стороны — США, Европа, НАТО, Россия, Украина — должны сесть за стол переговоров и найти решение», — сказал Фернандес в интервью французскому телеканалу «Франс-24». Он сравнил военные действия с танго — «его танцуют двое, но ответственность у них не одинаковая». Фернандес убежден, что сейчас «оба должны найти решение — как президент Украины [Владимир Зеленский], так и президент России [Владимир Путин]». «От последствий конфликта на Украине страдает не только Европа, но и развивающиеся страны Южного полушария», — добавил президент Аргентины. Ранее главнокомандующий ВСУ заявлял, что для компромиссов и переговоров с Россией, она должна «оставить все занятые территории». А в Верховной Раде предрекли переговоры России и Украины во второй половине 2023 года. Россия же не раз объявляла о своей открытости к переговорам. А в Совфеде отмечали абсурдность условий для переговоров украинской стороны, передает RT.