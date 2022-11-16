Детям мобилизованных пермяков организовали бесплатные занятия по айкидо

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Открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК. Челябинск , тренировка, спортзал, дзюдо, татами, спорткомплекс
Заниматься можно в любое время Фото:
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Мобилизация в России

В Перми детям из семей мобилизованных организовали бесплатные занятия по айкидо и футболу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Пермском крае.

«Сейчас нам всем важно объединяться, оказывать помощь военным и их семьям, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Когда в центр „Единые“, открытый на площадке нашей приемной, с инициативой проводить такие занятия обратилось руководство спортивного клуба „Династия“, мы подхватили эту историю. В итоге на десяти площадках проходят секции», — рассказала заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева.

Записаться детям мобилизованных можно в любое время. С детьми занимаются тренеры клуба айкидо «Династия». Тренировки доступны людям с любой физической подготовкой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье власти помогают родственникам мобилизованных решить вопросы с ремонтом жилья, получением кредитных каникул, приобретением дров. Вопрос оказания помощи родным пермяков, призванных на фронт, губернатор Дмитрий Махонин держит на личном контроле.

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В Перми детям из семей мобилизованных организовали бесплатные занятия по айкидо и футболу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Пермском крае. «Сейчас нам всем важно объединяться, оказывать помощь военным и их семьям, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Когда в центр „Единые“, открытый на площадке нашей приемной, с инициативой проводить такие занятия обратилось руководство спортивного клуба „Династия“, мы подхватили эту историю. В итоге на десяти площадках проходят секции», — рассказала заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева. Записаться детям мобилизованных можно в любое время. С детьми занимаются тренеры клуба айкидо «Династия». Тренировки доступны людям с любой физической подготовкой. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье власти помогают родственникам мобилизованных решить вопросы с ремонтом жилья, получением кредитных каникул, приобретением дров. Вопрос оказания помощи родным пермяков, призванных на фронт, губернатор Дмитрий Махонин держит на личном контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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