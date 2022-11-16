Проект по защите Екатеринбурга от голода согласовали в правительстве РФ

16 ноября 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Орлова, он добивался согласования несколько лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под Екатеринбургом появится агрокластер, который позволит обеспечить продовольственную безопасность уральской столицы. Об этом заявил мэр Алексей Орлов во время совещания с главами городов, входящих в агломерацию, на полях форума «Города России-2030», передает корреспондент URA.RU. Речь идет о четырех гектарах федеральной земли в Белоярском округе. Раньше они находились на балансе аграрного НИИ, но, по словам Орлова, толком не использовались. О передаче территории УрГАУ или области Орлов просил у федерального правительства еще несколько лет назад, когда был замгубернатора. И накануне ему сообщили, что глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев одобрил запрос. «Буквально вчера [появился] интересный проект — создание агротехнопарка на территории Белоярского, где была опытная станция федеральная. Она перешла аграрному университету. Больше 40 тысяч гектар пахотных земель, очень интересная территория. Cегодня есть хороший инструмент у Минсельхоза для поддержки подобных проектов. Есть серьезный пул потенциальных резидентов. И там вполне возможны особые налоговые режимы. <…> Речь идет в том числе о продовольственной безопасности», — сказал Орлов. На уточняющий вопрос корреспондента, о каких потенциальных резидентах идет речь, Орлов заявил, что на площадке будет работать только УрГАУ. Университет сможет не только экспериментировать с сортами, но и продавать выращенные продукты, отметил мэр. Новому главе Белоярского, экс-депутату гордумы Екатеринбурга Григорию Вихареву он пообещал всяческую поддержку.

Под Екатеринбургом появится агрокластер, который позволит обеспечить продовольственную безопасность уральской столицы. Об этом заявил мэр Алексей Орлов во время совещания с главами городов, входящих в агломерацию, на полях форума «Города России-2030», передает корреспондент URA.RU. Речь идет о четырех гектарах федеральной земли в Белоярском округе. Раньше они находились на балансе аграрного НИИ, но, по словам Орлова, толком не использовались. О передаче территории УрГАУ или области Орлов просил у федерального правительства еще несколько лет назад, когда был замгубернатора. И накануне ему сообщили, что глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев одобрил запрос. «Буквально вчера [появился] интересный проект — создание агротехнопарка на территории Белоярского, где была опытная станция федеральная. Она перешла аграрному университету. Больше 40 тысяч гектар пахотных земель, очень интересная территория. Cегодня есть хороший инструмент у Минсельхоза для поддержки подобных проектов. Есть серьезный пул потенциальных резидентов. И там вполне возможны особые налоговые режимы. <…> Речь идет в том числе о продовольственной безопасности», — сказал Орлов. На уточняющий вопрос корреспондента, о каких потенциальных резидентах идет речь, Орлов заявил, что на площадке будет работать только УрГАУ. Университет сможет не только экспериментировать с сортами, но и продавать выращенные продукты, отметил мэр. Новому главе Белоярского, экс-депутату гордумы Екатеринбурга Григорию Вихареву он пообещал всяческую поддержку.