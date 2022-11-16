16 ноября 2022

Челябинские силовики напугали местных жителей при погоне за нелегальным мигрантом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп, дорога
Мигрант хотел попасть в РФ нелегальным способом Фото:

Силовики в Троицке (Челябинская область) напугали местных жителей, проводя спецоперацию. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, в городе организовали поимку нелегального мигранта.

«Мигрант нарушил правила пересечения госграницы. Пытался перейти границу в районе карьера. Силовые ведомства отреагировали на нарушение», — сообщил источник.

В общегородском паблике горожане утверждают, что была слышна стрельба, а в некоторых районах силовики осматривали машины жителей. «Что происходит на ГРЭС? Говорят, кто-то стреляет там, машины останавливают», — написали жители в группе «Подслушано Троицк» в «ВКонтакте».

URA.RU связалось с пресс-центрами полицейского главка и пограничной службы региона. Там ответили, что преступник задержан. Однако сотрудники обеих структур стрельбу не вели.

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Силовики в Троицке (Челябинская область) напугали местных жителей, проводя спецоперацию. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, в городе организовали поимку нелегального мигранта. «Мигрант нарушил правила пересечения госграницы. Пытался перейти границу в районе карьера. Силовые ведомства отреагировали на нарушение», — сообщил источник. В общегородском паблике горожане утверждают, что была слышна стрельба, а в некоторых районах силовики осматривали машины жителей. «Что происходит на ГРЭС? Говорят, кто-то стреляет там, машины останавливают», — написали жители в группе «Подслушано Троицк» в «ВКонтакте». URA.RU связалось с пресс-центрами полицейского главка и пограничной службы региона. Там ответили, что преступник задержан. Однако сотрудники обеих структур стрельбу не вели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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