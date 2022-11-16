Челябинские силовики напугали местных жителей при погоне за нелегальным мигрантом

Мигрант хотел попасть в РФ нелегальным способом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики в Троицке (Челябинская область) напугали местных жителей, проводя спецоперацию. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, в городе организовали поимку нелегального мигранта.

«Мигрант нарушил правила пересечения госграницы. Пытался перейти границу в районе карьера. Силовые ведомства отреагировали на нарушение», — сообщил источник.

В общегородском паблике горожане утверждают, что была слышна стрельба, а в некоторых районах силовики осматривали машины жителей. «Что происходит на ГРЭС? Говорят, кто-то стреляет там, машины останавливают», — написали жители в группе «Подслушано Троицк» в «ВКонтакте».

URA.RU связалось с пресс-центрами полицейского главка и пограничной службы региона. Там ответили, что преступник задержан. Однако сотрудники обеих структур стрельбу не вели.