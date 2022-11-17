Из свердловских аптек пропал популярный французский препарат

В свердловских аптеках пропал препарат для людей с эпилепсией «Депакин»

«Депакин» производится во Франции Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Один из самых востребованных противоэпилептических препаратов пропал из свердловских аптек. Речь идет о лекарстве «Депакин», который производится во Франции. Об этом сообщили читатели URA.RU. Данный препарат применяют для лечения и профилактики биполярных аффективных расстройств.

«Я принимаю препарат „Депакин“ уже несколько лет. Мне его назначили для профилактики рецидивов фебрильных судорог. Из аптек города исчез препарат в форме таблеток. В редких случаях можно найти гранулы и сироп», — поделился житель Екатеринбурга Антон.

По словам другого читателя агентства, острая нехватка «Декакина» наблюдается последние несколько месяцев. «Где-то месяца три-четыре назад я отметила, что в аптеках стало сложно купить „Депакин“. У моей матери эпилепсия. Она давно пьет данный препарат. Мы переживаем насчет того, как скажется на состоянии смена терапии в случае полного исчезновения „Депакина“ из аптек нашего региона», — посетовала Юлия, проживающая в Ревде (Свердловская область).

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU психиатр, главный врач МЦ «Корсаков» Алексей Казанцев заявил, что на отечественном фармацевтическом рынке представлено достаточное количество препаратов, которые могут заменить «Депакин». «Свердловчанам, принимающим „Депакин“ рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы подобрать возможные варианты замены. Ни в коем случае не заниматься самолечением, не менять дозировку, которую назначил врач», — отметил Казанцев.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что один из самых популярных антидепрессантов «Золофт» пропал из аптек в Свердловской области. Пациенты активно записываются к лечащим врачам, чтобы подобрать аналог.