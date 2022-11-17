В Копейске собирают срочный груз кровоостанавливающих средств на фронт

В состав груза войдут резиновые жгуты и гемостатические губки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Копейске Челябинской области волонтеры собирают посылку с кровоостанавливающими средствами для фронта. С такой просьбой к ним обратилась студентка местного медтехникума, чей отец отправился на передовую добровольцем. Об этом URA.RU рассказала организатор одной из региональных групп сбора помощи.

«Работаю преподавателем в Копейском медицинском техникуме, на днях ко мне подошла студентка, она с первого дня работает волонтером. Попросила помощи для своего отца, который ушел добровольцем на фронт, так как в свое время прошел Чечню и не смог остаться в стороне. Он попросил только резиновые жгуты и гемостатические губки», — рассказала URA.RU организатор группы «Все для победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Макарова.

Волонтер уточнила, что за десятки лет работы в медицине слышала единодушное мнение от коллег-преподавателей тактической медицины и медицины катастроф о том, что кровоостанавливающие средства являются самыми важными во фронтовой аптечке. По ее данным, отец студентки просит жгуты и губки на всю роту, всего 38 штук.

«Сбор объявлен срочный, крайний срок — следующая пятница. Потом военнослужащих отправят с чебаркульского полигона, где они проходят боевое слаживание, по распределению в Красный Лиман», — уточнила Макарова.

В группе есть все координаты сбора, включая адрес и номер телефона организаторов. Помочь можно как самими медсредствами, так и деньгами на их приобретение.

Спецоперацию на Украине Россия ведет с 24 февраля. Посылки необходимых на передовой вещей доставляются добровольцам и мобилизованным.