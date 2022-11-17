В учениях задействовали 45 человек и 14 единиц спецтехники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в международном аэропорту имени Курчатова эвакуировали поврежденный самолет со взлетной полосы. Об этом URA.RU 18 ноября сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Провели тренировку по эвакуации со взлетно-посадочной полосы воздушного судна, у которого при посадке повредились опоры шасси. Тренажером послужил самолет, предоставленный ООО „АТ-Техник“. Всего в учениях были задействованы 45 человек и 14 единиц спецтехники», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиапредприятия.

«Учения актуальны в связи с авиационным событием в Иркутске. Основная цель — повысить уровень натренированности всех расчетов аэропорта. Мы по ходу тренировки усложняли условия, но приняли все меры для сохранения жизни людей и провели эвакуации воздушного судна с полосы», — заявил руководитель Уральского МТУ Росавиации Александр Шулепов.

За основу учений была взята внештатная ситуация, которая произошла в Иркутске в начале ноября. По легенде от командира воздушного судна 737-700 авиакомпании «АТ-Техник», следующего по маршруту Благовещенск-Челябинск, получена информация об аварийной ситуации при заходе на посадку. При посадке повредились основные стойки шасси, а левая загорелась.

«Мы перешли на осенне-зимнее расписание, и нам было необходимо посмотреть, сможем ли мы так же слаженно и профессионально сработать в холодное время года. На мой взгляд, мы справились с задачей», — отметил генеральный директор Челябинского авиапредприятия Виталий Кашин.