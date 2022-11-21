21 ноября 2022

Мобилизованные поблагодарили жителей двух челябинских ЗАТО за посылки из дома. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
К организации сбора и отправке посылок подключились многие жители Фото:
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Мобилизованные отблагодарили жителей и администрации двух закрытых городов в Челябинской области, Озерска и Снежинска, за посылки из дома. Они получили гостинцы, и записали ответное видеосообщение.

«Выражаем огромную благодарность за помощь администрации города Озерск, Сергею Николаевичу Гергенрейдеру, и Корниловой Ирине Александровне. Также группе „Подслушано в Снежинске“, группе „Живая сталь Снежинск“, „Шьем нашим Снежинск“, Игорю Накарякову из Снежинска и Игорю Можеляку из города Озерска. Спасибо!», — сказали на видео мобилизованные.

Как сообщили в группе «Подслушано в Снежинске (P.S.)», совсем недавно инициативные группы устраивали сбор в городе. Администрация группы присоединилась к благодарностям тем, кто помог в организации сбора и отправки груза.

Во многих городах и районах области начали работать пункты сбора помощи для военнослужащих. Люди приносят туда теплую одежду и обувь, продукты питания и различное снаряжение. Многие из глав муниципалитетов лично отвозят своим землякам грузы и посылки из дома.

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Мобилизованные отблагодарили жителей и администрации двух закрытых городов в Челябинской области, Озерска и Снежинска, за посылки из дома. Они получили гостинцы, и записали ответное видеосообщение. «Выражаем огромную благодарность за помощь администрации города Озерск, Сергею Николаевичу Гергенрейдеру, и Корниловой Ирине Александровне. Также группе „Подслушано в Снежинске“, группе „Живая сталь Снежинск“, „Шьем нашим Снежинск“, Игорю Накарякову из Снежинска и Игорю Можеляку из города Озерска. Спасибо!», — сказали на видео мобилизованные. Как сообщили в группе «Подслушано в Снежинске (P.S.)», совсем недавно инициативные группы устраивали сбор в городе. Администрация группы присоединилась к благодарностям тем, кто помог в организации сбора и отправки груза. Во многих городах и районах области начали работать пункты сбора помощи для военнослужащих. Люди приносят туда теплую одежду и обувь, продукты питания и различное снаряжение. Многие из глав муниципалитетов лично отвозят своим землякам грузы и посылки из дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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