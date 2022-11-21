К организации сбора и отправке посылок подключились многие жители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Мобилизованные отблагодарили жителей и администрации двух закрытых городов в Челябинской области, Озерска и Снежинска, за посылки из дома. Они получили гостинцы, и записали ответное видеосообщение.

«Выражаем огромную благодарность за помощь администрации города Озерск, Сергею Николаевичу Гергенрейдеру, и Корниловой Ирине Александровне. Также группе „Подслушано в Снежинске“, группе „Живая сталь Снежинск“, „Шьем нашим Снежинск“, Игорю Накарякову из Снежинска и Игорю Можеляку из города Озерска. Спасибо!», — сказали на видео мобилизованные.

Как сообщили в группе «Подслушано в Снежинске (P.S.)», совсем недавно инициативные группы устраивали сбор в городе. Администрация группы присоединилась к благодарностям тем, кто помог в организации сбора и отправки груза.

Во многих городах и районах области начали работать пункты сбора помощи для военнослужащих. Люди приносят туда теплую одежду и обувь, продукты питания и различное снаряжение. Многие из глав муниципалитетов лично отвозят своим землякам грузы и посылки из дома.