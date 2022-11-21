21 ноября 2022

Челябинским мобилизованным, готовящимся к отправке на Украину, привезли домашнее сало. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, палаточный лагерь, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В сборе груза для мобилизованных принимали участие все жители района Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные из Октябрьского района Челябинской области, которые в настоящий момент готовятся к отправке в зону СВО на полигоне в Чебаркуле, получили от земляков домашнее сало. Об этом сообщил председатель собрания депутатов района Александр Кершев.

«Передали ребятам посылки, собранные жителями нашего района: газовые горелки и баллончики, сухое топливо, рюкзаки, сапоги, термобелье и носки, инструменты, медикаменты, предметы личной гигиены, сигареты, домашнее сало, мед и другое. Пожелали нашим землякам хорошей службы, скорейшего возвращения домой и, в случае необходимости, при возникновении проблем, как на службе, так и дома у близких, напрямую обращаться к нам», — написал Кершев на своей странице во «ВКонтакте».

Вместе с Кершевым мобилизованных посетил глава района Михаил Молчан. Они пообщались с мобилизованными. По словам Кершева, настрой у всех нормальный, проблем с проживанием в лагере нет.

Многие из глав муниципалитетов прислушались к поручениям губернатора Алексея Текслера, и начали помогать как самим мобилизованным, так и их семьям. Они навещают мобилизованных земляков в Чебаркуле, Елани, а глава Агаповского района Артем Яхимович даже планирует поездку в Башкортостан. Он хочет отвезти землякам, проходящим там боевое слаживание, посылки из дома и гуманитарный груз.

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Мобилизованные из Октябрьского района Челябинской области, которые в настоящий момент готовятся к отправке в зону СВО на полигоне в Чебаркуле, получили от земляков домашнее сало. Об этом сообщил председатель собрания депутатов района Александр Кершев. «Передали ребятам посылки, собранные жителями нашего района: газовые горелки и баллончики, сухое топливо, рюкзаки, сапоги, термобелье и носки, инструменты, медикаменты, предметы личной гигиены, сигареты, домашнее сало, мед и другое. Пожелали нашим землякам хорошей службы, скорейшего возвращения домой и, в случае необходимости, при возникновении проблем, как на службе, так и дома у близких, напрямую обращаться к нам», — написал Кершев на своей странице во «ВКонтакте». Вместе с Кершевым мобилизованных посетил глава района Михаил Молчан. Они пообщались с мобилизованными. По словам Кершева, настрой у всех нормальный, проблем с проживанием в лагере нет. Многие из глав муниципалитетов прислушались к поручениям губернатора Алексея Текслера, и начали помогать как самим мобилизованным, так и их семьям. Они навещают мобилизованных земляков в Чебаркуле, Елани, а глава Агаповского района Артем Яхимович даже планирует поездку в Башкортостан. Он хочет отвезти землякам, проходящим там боевое слаживание, посылки из дома и гуманитарный груз.
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