В сборе груза для мобилизованных принимали участие все жители района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные из Октябрьского района Челябинской области, которые в настоящий момент готовятся к отправке в зону СВО на полигоне в Чебаркуле, получили от земляков домашнее сало. Об этом сообщил председатель собрания депутатов района Александр Кершев.

«Передали ребятам посылки, собранные жителями нашего района: газовые горелки и баллончики, сухое топливо, рюкзаки, сапоги, термобелье и носки, инструменты, медикаменты, предметы личной гигиены, сигареты, домашнее сало, мед и другое. Пожелали нашим землякам хорошей службы, скорейшего возвращения домой и, в случае необходимости, при возникновении проблем, как на службе, так и дома у близких, напрямую обращаться к нам», — написал Кершев на своей странице во «ВКонтакте».

Вместе с Кершевым мобилизованных посетил глава района Михаил Молчан. Они пообщались с мобилизованными. По словам Кершева, настрой у всех нормальный, проблем с проживанием в лагере нет.

Многие из глав муниципалитетов прислушались к поручениям губернатора Алексея Текслера, и начали помогать как самим мобилизованным, так и их семьям. Они навещают мобилизованных земляков в Чебаркуле, Елани, а глава Агаповского района Артем Яхимович даже планирует поездку в Башкортостан. Он хочет отвезти землякам, проходящим там боевое слаживание, посылки из дома и гуманитарный груз.

Фото: Александр Кершев в «ВКонтакте»