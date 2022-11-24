24 ноября 2022

Уехавший на фронт челябинский депутат Госдумы просит поддержать воевавших в Донбассе с 2014 года

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ЗСО. Омбудсмены. Челябинск, голиков олег
Идею Олега Голикова поддержали в Минтруде РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на фронте, просит уровнять в правах военнослужащих, которые защищали Донбасс до начала спецоперации. По мнению депутата, это решение будет справедливым.

«Необходимо уравнять в правах всех военнослужащих, как ветеранов боевых действий, воевавших до, и после февраля 2022 года, даты начала спецоперации. Это решение на мой взгляд будет совершенно справедливым для бойцов, защищавших с 2014 года в Донбассе — русский мир!», — написал депутат в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что он уже направил соответствующий запрос в министерство труда и социальной защиты РФ, и даже получил ответ. По словам депутата, в министерстве поддержали его инициативу. Сейчас прорабатывается законопроект.

Голиков одним из первых из числа депутатов Госдумы написал заявление о призыве на службу в рамках частичной мобилизации, проходившей в стране с 21 сентября по 28 октября. Он прошел обучение и отправился на передовую. Теперь он служит в морской пехоте в должности замкомандира роты.

Ранее в социальных сетях он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал его выдать России виновных в расстреле российских военнопленных. По словам Голикова, всех их ждет военный трибунал.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на фронте, просит уровнять в правах военнослужащих, которые защищали Донбасс до начала спецоперации. По мнению депутата, это решение будет справедливым. «Необходимо уравнять в правах всех военнослужащих, как ветеранов боевых действий, воевавших до, и после февраля 2022 года, даты начала спецоперации. Это решение на мой взгляд будет совершенно справедливым для бойцов, защищавших с 2014 года в Донбассе — русский мир!», — написал депутат в своем telegram-канале. Депутат отметил, что он уже направил соответствующий запрос в министерство труда и социальной защиты РФ, и даже получил ответ. По словам депутата, в министерстве поддержали его инициативу. Сейчас прорабатывается законопроект. Голиков одним из первых из числа депутатов Госдумы написал заявление о призыве на службу в рамках частичной мобилизации, проходившей в стране с 21 сентября по 28 октября. Он прошел обучение и отправился на передовую. Теперь он служит в морской пехоте в должности замкомандира роты. Ранее в социальных сетях он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал его выдать России виновных в расстреле российских военнопленных. По словам Голикова, всех их ждет военный трибунал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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