Уехавший на фронт челябинский депутат Госдумы просит поддержать воевавших в Донбассе с 2014 года

Идею Олега Голикова поддержали в Минтруде РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который в настоящее время находится на фронте, просит уровнять в правах военнослужащих, которые защищали Донбасс до начала спецоперации. По мнению депутата, это решение будет справедливым.

«Необходимо уравнять в правах всех военнослужащих, как ветеранов боевых действий, воевавших до, и после февраля 2022 года, даты начала спецоперации. Это решение на мой взгляд будет совершенно справедливым для бойцов, защищавших с 2014 года в Донбассе — русский мир!», — написал депутат в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что он уже направил соответствующий запрос в министерство труда и социальной защиты РФ, и даже получил ответ. По словам депутата, в министерстве поддержали его инициативу. Сейчас прорабатывается законопроект.

Голиков одним из первых из числа депутатов Госдумы написал заявление о призыве на службу в рамках частичной мобилизации, проходившей в стране с 21 сентября по 28 октября. Он прошел обучение и отправился на передовую. Теперь он служит в морской пехоте в должности замкомандира роты.

Ранее в социальных сетях он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал его выдать России виновных в расстреле российских военнопленных. По словам Голикова, всех их ждет военный трибунал.