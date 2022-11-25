Любимец Куйвашева дал первый комментарий после переизбрания мэром

«Благодарю депутатов городской Думы за доверие: они единогласно поддержали мою кандидатуру, избрав на должность главы Волчанска. Верю, что в ближайшие пять лет мы вместе сделаем все, что от нас зависит, для любимого города», — написал Вервейн.
Вервейн добавил, что на заседании присутствовали все 15 депутатов гордумы. «100-процентная поддержка местной Думы — это важный элемент дальнейшей совместной работы», — пояснил глава Волчанска. Вервейн руководит городом последние десять лет.
Ранее стало известно о том, что Александр Вервейн был переизбран на пост главы Волчанска. Однако источники URA.RU неоднократно прочили Вервейну повышение и переезд в Екатеринбург за успехи Евгения Куйвашева на сентябрьских выборах на пост губернатора региона, где он получил в Волчанске рекордные 93,8% голосов.
По данным агентства, переход Вервейна в уральскую столицу откладывался из-за того, что ему никак не могли подобрать подходящую должность. Источники утверждали, что Вервейну предложат два привлекательных варианта — министра экономики области или начальника регионального управления капитального строительства (УКС). Но сам мэр утверждал, что никаких предложений ему не поступало.
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Александр Вервейн, которого называют любимым мэром губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, дал первый комментарий после переизбрания на пост главы Волчанска. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Вервейн поблагодарил депутатов за поддержку и заявил, что постарается сделать все для любимого города. «Благодарю депутатов городской Думы за доверие: они единогласно поддержали мою кандидатуру, избрав на должность главы Волчанска. Верю, что в ближайшие пять лет мы вместе сделаем все, что от нас зависит, для любимого города», — написал Вервейн. Вервейн добавил, что на заседании присутствовали все 15 депутатов гордумы. «100-процентная поддержка местной Думы — это важный элемент дальнейшей совместной работы», — пояснил глава Волчанска. Вервейн руководит городом последние десять лет. Ранее стало известно о том, что Александр Вервейн был переизбран на пост главы Волчанска. Однако источники URA.RU неоднократно прочили Вервейну повышение и переезд в Екатеринбург за успехи Евгения Куйвашева на сентябрьских выборах на пост губернатора региона, где он получил в Волчанске рекордные 93,8% голосов. По данным агентства, переход Вервейна в уральскую столицу откладывался из-за того, что ему никак не могли подобрать подходящую должность. Источники утверждали, что Вервейну предложат два привлекательных варианта — министра экономики области или начальника регионального управления капитального строительства (УКС). Но сам мэр утверждал, что никаких предложений ему не поступало.