Пермский политолог Ковин испытал злость после повторного включения в список иноагентов

Ковин намерен оспаривать решение Минюста в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский политолог Виталий Ковин описал свои чувства после повторного включения в реестр иноагентов (ИА). В этот раз его внесли не в список СМИ-ИА, а в перечень «физлиц, выполняющих функции ИА».

«Какие чувства испытал? Недоумение и злость. Недоумение, потому что перед тем, как меня в начале октября исключили из прежнего реестра, Минюст провел проверку и никакого иностранного влияния на меня за прошлый год не нашел», — написал Ковин в telegram.

Повторно признанный иноагентом политолог утверждает, что в последнее время старался вести себя очень аккуратно, «лишнего в соцсетях ничего не писал» и интервью СМИ-ИА не давал. В Минюсте считают, что «источником финансирования или влияния» в случае Ковина является Украина.

Политолога Виталия Ковина внесли в список физлиц, выполняющих функции ИА, 26 ноября, об этом URA.RU писало ранее. В сентябре прошлого года пермяк уже был внесен в реестр иноагентов. Но в октябре текущего года его исключили из перечня, потому что иностранные источники финансирования не были обнаружены.