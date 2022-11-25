25 ноября 2022

Пермский политолог Ковин испытал злость после повторного включения в список иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ковин намерен оспаривать решение Минюста в суде Фото:

Пермский политолог Виталий Ковин описал свои чувства после повторного включения в реестр иноагентов (ИА). В этот раз его внесли не в список СМИ-ИА, а в перечень «физлиц, выполняющих функции ИА».

«Какие чувства испытал? Недоумение и злость. Недоумение, потому что перед тем, как меня в начале октября исключили из прежнего реестра, Минюст провел проверку и никакого иностранного влияния на меня за прошлый год не нашел», — написал Ковин в telegram.

Повторно признанный иноагентом политолог утверждает, что в последнее время старался вести себя очень аккуратно, «лишнего в соцсетях ничего не писал» и интервью СМИ-ИА не давал. В Минюсте считают, что «источником финансирования или влияния» в случае Ковина является Украина.

Политолога Виталия Ковина внесли в список физлиц, выполняющих функции ИА, 26 ноября, об этом URA.RU писало ранее. В сентябре прошлого года пермяк уже был внесен в реестр иноагентов. Но в октябре текущего года его исключили из перечня, потому что иностранные источники финансирования не были обнаружены.

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Пермский политолог Виталий Ковин описал свои чувства после повторного включения в реестр иноагентов (ИА). В этот раз его внесли не в список СМИ-ИА, а в перечень «физлиц, выполняющих функции ИА». «Какие чувства испытал? Недоумение и злость. Недоумение, потому что перед тем, как меня в начале октября исключили из прежнего реестра, Минюст провел проверку и никакого иностранного влияния на меня за прошлый год не нашел», — написал Ковин в telegram. Повторно признанный иноагентом политолог утверждает, что в последнее время старался вести себя очень аккуратно, «лишнего в соцсетях ничего не писал» и интервью СМИ-ИА не давал. В Минюсте считают, что «источником финансирования или влияния» в случае Ковина является Украина. Политолога Виталия Ковина внесли в список физлиц, выполняющих функции ИА, 26 ноября, об этом URA.RU писало ранее. В сентябре прошлого года пермяк уже был внесен в реестр иноагентов. Но в октябре текущего года его исключили из перечня, потому что иностранные источники финансирования не были обнаружены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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