Пермский политолог удивился, что повторно попал в список иноагентов

Виталий Ковин заявил, что будет судиться
Пермский политолог Виталий Ковин не ожидал, что во второй раз попадет в список иностранных агентов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Properm.
«Прошло всего полтора месяца. Неожиданно, особенно „в пользу Украины“. Ничего про это не писал и вел себя осторожно. Буду судиться», — рассказывает Виталий Ковин изданию Properm.
Политолога Виталия Ковина внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2021 года он уже был внесен в список иноагентов, но в октябре 2022 года его исключили в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников.
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