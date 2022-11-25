Пермский политолог удивился, что повторно попал в список иноагентов

26 ноября 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Виталий Ковин заявил, что будет судиться Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский политолог Виталий Ковин не ожидал, что во второй раз попадет в список иностранных агентов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Properm. «Прошло всего полтора месяца. Неожиданно, особенно „в пользу Украины“. Ничего про это не писал и вел себя осторожно. Буду судиться», — рассказывает Виталий Ковин изданию Properm. Политолога Виталия Ковина внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2021 года он уже был внесен в список иноагентов, но в октябре 2022 года его исключили в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников.

Пермский политолог Виталий Ковин не ожидал, что во второй раз попадет в список иностранных агентов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Properm. «Прошло всего полтора месяца. Неожиданно, особенно „в пользу Украины“. Ничего про это не писал и вел себя осторожно. Буду судиться», — рассказывает Виталий Ковин изданию Properm. Политолога Виталия Ковина внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2021 года он уже был внесен в список иноагентов, но в октябре 2022 года его исключили в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников.