25 ноября 2022
24 ноября 2022

Пермский политолог удивился, что повторно попал в список иноагентов

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Виталий Ковин заявил, что будет судиться Фото:

Пермский политолог Виталий Ковин не ожидал, что во второй раз попадет в список иностранных агентов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Properm.

«Прошло всего полтора месяца. Неожиданно, особенно „в пользу Украины“. Ничего про это не писал и вел себя осторожно. Буду судиться», — рассказывает Виталий Ковин изданию Properm.

Политолога Виталия Ковина внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2021 года он уже был внесен в список иноагентов, но в октябре 2022 года его исключили в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников.

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Пермский политолог Виталий Ковин не ожидал, что во второй раз попадет в список иностранных агентов. Об этом он рассказал в комментарии изданию Properm. «Прошло всего полтора месяца. Неожиданно, особенно „в пользу Украины“. Ничего про это не писал и вел себя осторожно. Буду судиться», — рассказывает Виталий Ковин изданию Properm. Политолога Виталия Ковина внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В сентябре 2021 года он уже был внесен в список иноагентов, но в октябре 2022 года его исключили в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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