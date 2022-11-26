Политолог: смерть главы МИД Беларуси поменяла планы по преемнику Лукашенко

26 ноября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Смерть министра иностранных дел Беларуси ускорит все политические процессы в стране, считает политолог Илья Гращенков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который считался основным преемником президента Беларусь Александра Лукашенко, ускорит все политические процессы в республике. Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков. «Макей считался главным кандидатом в преемники Лукашенко. <…> У России своего аналога Макею не было, скорее, были разрозненные кандидатуры из числа силовиков, которые так и не смогли доказать Лукашенко свою полную преданность. Так что неожиданная смерть главного кандидата в преемники вряд ли будет кем-то воспринята как случайность. Это может существенно ускорить все политические процессы в Беларуси», — пояснил Гращенко. 26 ноября скончался министр иностранных дел Беларуси. На это уже отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что вскоре МИД официально выразит свои соболезнования. Также слова поддержки высказали в посольстве РФ в Минске. Свои соболезнования высказал и президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

Смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, который считался основным преемником президента Беларусь Александра Лукашенко, ускорит все политические процессы в республике. Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков. «Макей считался главным кандидатом в преемники Лукашенко. <…> У России своего аналога Макею не было, скорее, были разрозненные кандидатуры из числа силовиков, которые так и не смогли доказать Лукашенко свою полную преданность. Так что неожиданная смерть главного кандидата в преемники вряд ли будет кем-то воспринята как случайность. Это может существенно ускорить все политические процессы в Беларуси», — пояснил Гращенко. 26 ноября скончался министр иностранных дел Беларуси. На это уже отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что вскоре МИД официально выразит свои соболезнования. Также слова поддержки высказали в посольстве РФ в Минске. Свои соболезнования высказал и президент республики Беларусь Александр Лукашенко.