Помощник Кадырова оценил участие челябинского депутата Госдумы в спецоперации

Почти две недели Олег Колесников (справа) воюет вместе со спецназом «Ахмат» Апти Алаудинова на направлении Соледар-Северск-Кременная Фото: telegram-канал Олега Колесникова

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов высоко оценил участие депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова в спецоперации на Украине. Заявление помощника Рамзана Кадырова по силовому блоку опубликовал в своем telegram-канале секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Хочу представить вам двух наших депутатов Госдумы — Левашова и Колесникова. Депутатский корпус остается со своим народом. Ребята находятся на передовой, привезли сюда очень мощное оборудование, за счет которого мы устанавливаем местонахождение противника. Помогают нам в уничтожении противника. Какое великое счастье, когда в нашей стране сплотились воедино представители разных уровней, разных категорий, национальностей и вероисповеданий», — произносит Алаудинов в коротком ролике.

Спецназ «Ахмат» принимает участие в спецоперации на Украине. Алаудинов был назначен на должность секретаря чеченского Совбеза в июле 2022 года, с начала ноября он сосредоточился на боевых действиях. За мужество и героизм в ходе СВО ему присвоили звания Героя России и Героя ЛНР.

Колесников в сентябре подал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его, повестку из военкомата он получил 19 октября. Единоросс стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт. Недавно стало известно, что Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад».