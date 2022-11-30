Мэр из ХМАО поделился результатами жилищной программы

Иван Ямашев поделился итогами жилищной программы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев подвел итоги муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения» в 2022 году. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«В 2022 году в рамках Муниципальной программы „Улучшение жилищных условий населения“ был реализован ряд мероприятий, работа продвигается и по другим подпрограммам. Новоселье в этом году отпраздновали 49 детей-сирот, до конца декабря ключи получат еще двое ребят этой категории. Свидетельства на получение социальной выплаты выданы 23 молодым няганским семьям, 21 из них уже воспользовалась помощью и приобрела квадратные метры», — говорится в сообщении.

Ямашев так же рассказал, что 35 семей переселены из аварийного жилья, а на выделенные финансирование им приобретены благоустроенные квартиры. 11 многодетных семей и семей воспитывающих детей-инвалидов получили свидетельства о праве на выплату взамен земельного участка. Помимо этого, 17 социальных выплат получили работники медицинских учреждений, науки и образования, а также IT-отрасли. Глава Нягани отметил, что тема жилья является приоритетом в работе органов местного самоуправления.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нефтеюганского района (ХМАО) Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. В муниципалитете для дальнейшего переселения граждан уже запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи, участок выделен.