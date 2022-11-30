Власти приготовились защитить пермяков от войн и чрезвычайных ситуаций

01 декабря 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Взрослому населению Нытвы раздадут противогазы ГП-5 и ГП-7 Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Нытвенского городского округа (Пермский край) определили порядок выдачи жителям на противогазов случай возникновения военных действий, аварий и катастроф. Положение, в котором прописан механизм выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) размещен на сайте администрации округа. «Утвердить прилагаемые: положение об организации обеспечения населения Нытвенского городского округа СИЗ; пункты выдачи СИЗ неработающему населению Нытвенского городского округа; график (рекомендуемый) выдачи СИЗ неработающему населению Нытвенского городского округа», — говорится в постановлении. В документе уточняется, что взрослые обеспечиваются противогазами ГП-5 или ГП-7, а дети -противогазами КЗД или ПДФ различной модификации (в зависимости от возраста ребенка). Пункты выдачи СИЗ должны быть организованы на базе школ. Глава округа Ринат Хаертдинов пояснил URA.RU, что данный документ сейчас не подразумевает проведение мероприятий по раздаче населению противогазов. «Это никакие не практические действия, а лишь приведение в нормативное состояние нашей документации, актуализация в соответствие с законодательством РФ», — пояснил Хаертдинов.

Власти Нытвенского городского округа (Пермский край) определили порядок выдачи жителям на противогазов случай возникновения военных действий, аварий и катастроф. Положение, в котором прописан механизм выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ) размещен на сайте администрации округа. «Утвердить прилагаемые: положение об организации обеспечения населения Нытвенского городского округа СИЗ; пункты выдачи СИЗ неработающему населению Нытвенского городского округа; график (рекомендуемый) выдачи СИЗ неработающему населению Нытвенского городского округа», — говорится в постановлении. В документе уточняется, что взрослые обеспечиваются противогазами ГП-5 или ГП-7, а дети -противогазами КЗД или ПДФ различной модификации (в зависимости от возраста ребенка). Пункты выдачи СИЗ должны быть организованы на базе школ. Глава округа Ринат Хаертдинов пояснил URA.RU, что данный документ сейчас не подразумевает проведение мероприятий по раздаче населению противогазов. «Это никакие не практические действия, а лишь приведение в нормативное состояние нашей документации, актуализация в соответствие с законодательством РФ», — пояснил Хаертдинов.