В Екатеринбурге покажут документальный фильм о жизни культового режиссера

02 декабря 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Документальный фильм о последних годах Балабанова покажут в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Премьерный показ документального фильма о режиссере Алексее Балабанове покажут в Ельцин-центре 8 декабря. Афишу об этом мероприятии разместили на сайте культурного центра. «Премьера документального фильма „Балабанов. Колокольня. Реквием“ продемонстрирует последние годы жизни кинорежиссера. На премьере выступит режиссер фильма Любовь Аркус и главный редактор журнала „Сеанс“ Василий Степанов», — сообщается в анонсе мероприятия Ельцин-центра. Уроженец Екатеринбурга Алексей Балабанов является значимой фигурой в российском кинематографе. Его фильмы «Брат», «Брат-2», «Жмурки» имеют статус культовых среди кинозрителей. Ранее URA.RU сообщало о презентации сборника комиксов по мотивам фильма «Брат». Сборник включает в себя различные истории, которые посвящены персонажам и идеям фильма.

Премьерный показ документального фильма о режиссере Алексее Балабанове покажут в Ельцин-центре 8 декабря. Афишу об этом мероприятии разместили на сайте культурного центра. «Премьера документального фильма „Балабанов. Колокольня. Реквием“ продемонстрирует последние годы жизни кинорежиссера. На премьере выступит режиссер фильма Любовь Аркус и главный редактор журнала „Сеанс“ Василий Степанов», — сообщается в анонсе мероприятия Ельцин-центра. Уроженец Екатеринбурга Алексей Балабанов является значимой фигурой в российском кинематографе. Его фильмы «Брат», «Брат-2», «Жмурки» имеют статус культовых среди кинозрителей. Ранее URA.RU сообщало о презентации сборника комиксов по мотивам фильма «Брат». Сборник включает в себя различные истории, которые посвящены персонажам и идеям фильма.