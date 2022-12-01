В Екатеринбурге покажут документальный фильм о жизни культового режиссера

Премьерный показ документального фильма о режиссере Алексее Балабанове покажут в Ельцин-центре 8 декабря. Афишу об этом мероприятии разместили на сайте культурного центра.
«Премьера документального фильма „Балабанов. Колокольня. Реквием“ продемонстрирует последние годы жизни кинорежиссера. На премьере выступит режиссер фильма Любовь Аркус и главный редактор журнала „Сеанс“ Василий Степанов», — сообщается в анонсе мероприятия Ельцин-центра.
Уроженец Екатеринбурга Алексей Балабанов является значимой фигурой в российском кинематографе. Его фильмы «Брат», «Брат-2», «Жмурки» имеют статус культовых среди кинозрителей.
Ранее URA.RU сообщало о презентации сборника комиксов по мотивам фильма «Брат». Сборник включает в себя различные истории, которые посвящены персонажам и идеям фильма.
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