01 декабря 2022

В Екатеринбурге покажут документальный фильм о жизни культового режиссера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов в школе. Екатеринбург, балабанов алексей, памятная доска балабанов
Документальный фильм о последних годах Балабанова покажут в Екатеринбурге Фото:

Премьерный показ документального фильма о режиссере Алексее Балабанове покажут в Ельцин-центре 8 декабря. Афишу об этом мероприятии разместили на сайте культурного центра.

«Премьера документального фильма „Балабанов. Колокольня. Реквием“ продемонстрирует последние годы жизни кинорежиссера. На премьере выступит режиссер фильма Любовь Аркус и главный редактор журнала „Сеанс“ Василий Степанов», — сообщается в анонсе мероприятия Ельцин-центра.

Уроженец Екатеринбурга Алексей Балабанов является значимой фигурой в российском кинематографе. Его фильмы «Брат», «Брат-2», «Жмурки» имеют статус культовых среди кинозрителей.

Ранее URA.RU сообщало о презентации сборника комиксов по мотивам фильма «Брат». Сборник включает в себя различные истории, которые посвящены персонажам и идеям фильма.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Премьерный показ документального фильма о режиссере Алексее Балабанове покажут в Ельцин-центре 8 декабря. Афишу об этом мероприятии разместили на сайте культурного центра. «Премьера документального фильма „Балабанов. Колокольня. Реквием“ продемонстрирует последние годы жизни кинорежиссера. На премьере выступит режиссер фильма Любовь Аркус и главный редактор журнала „Сеанс“ Василий Степанов», — сообщается в анонсе мероприятия Ельцин-центра. Уроженец Екатеринбурга Алексей Балабанов является значимой фигурой в российском кинематографе. Его фильмы «Брат», «Брат-2», «Жмурки» имеют статус культовых среди кинозрителей. Ранее URA.RU сообщало о презентации сборника комиксов по мотивам фильма «Брат». Сборник включает в себя различные истории, которые посвящены персонажам и идеям фильма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...