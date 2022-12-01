Пенсионер из ХМАО едет на Донбасс, чтобы отомстить за плен

02 декабря 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

На Украину мужчина поехал проведать родственников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионер из Сургута отправляется на Донбасс в ряды ополчения, чтобы отомстить ВСУ за плен два года назад. Об этом URA.RU сообщил общественник из ХМАО Эдуард Чуприна, который несколько раз принимал участие в боестолкновениях в зоне СВО. «Сургутянин два года назад поехал в отпуск в Кировоградскую область, на Родину отдохнуть. Сосед рассказал ВСУ, что в деревню приехал мужчина из России. Его арестовали и посадили в трюм (так называют камеры, где содержат пленных, — прим. редакции), где несколько недель пытали. Из заточения его вытащило руководство Донецкой республики, обменяв на пленных солдат ВСУ. И, естественно, он рвется на Украину отомстить ВСУ и говорит, что хочет посмотреть в глаза соседу», — сообщил Чуприна. Как рассказал общественник, на Донбасс они выдвинутся самостоятельно после Нового года. Сейчас с помощью спонсоров закупаются внедорожники, которые будут использовать в боевых действиях. «Сейчас вот две машины уже ремонтируют. Может, через месяц еще одна появится. Не знаю, попадем ли в Кировоградскую область, но мужчина, попавший в плен, настроен решительно. Видимо, сильно ему там досталось. Он через военкомат хотел сначала, но его не взяли из-за возраста», — добавил общественник. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры из ХМАО нашли способ попасть на СВО в обход военкомата. Комиссариат не заключает с ними контракт из-за возраста. С февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. По заявлению главы государства Владимира Путина, ее основные цели — это защита мирного населения Донбасса от произвола ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионер из Сургута отправляется на Донбасс в ряды ополчения, чтобы отомстить ВСУ за плен два года назад. Об этом URA.RU сообщил общественник из ХМАО Эдуард Чуприна, который несколько раз принимал участие в боестолкновениях в зоне СВО. «Сургутянин два года назад поехал в отпуск в Кировоградскую область, на Родину отдохнуть. Сосед рассказал ВСУ, что в деревню приехал мужчина из России. Его арестовали и посадили в трюм (так называют камеры, где содержат пленных, — прим. редакции), где несколько недель пытали. Из заточения его вытащило руководство Донецкой республики, обменяв на пленных солдат ВСУ. И, естественно, он рвется на Украину отомстить ВСУ и говорит, что хочет посмотреть в глаза соседу», — сообщил Чуприна. Как рассказал общественник, на Донбасс они выдвинутся самостоятельно после Нового года. Сейчас с помощью спонсоров закупаются внедорожники, которые будут использовать в боевых действиях. «Сейчас вот две машины уже ремонтируют. Может, через месяц еще одна появится. Не знаю, попадем ли в Кировоградскую область, но мужчина, попавший в плен, настроен решительно. Видимо, сильно ему там досталось. Он через военкомат хотел сначала, но его не взяли из-за возраста», — добавил общественник. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионеры из ХМАО нашли способ попасть на СВО в обход военкомата. Комиссариат не заключает с ними контракт из-за возраста. С февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. По заявлению главы государства Владимира Путина, ее основные цели — это защита мирного населения Донбасса от произвола ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины.