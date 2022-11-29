Пенсионеры из ХМАО нашли способ попасть на СВО в обход военкомата

30 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пенсионеры из ХМАО вступают в территориальную оборону республик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пенсионеры из Сургута (ХМАО) едут принимать участие в боевых действиях в зоне спецоерации в обход военкомата, который не заключает с ними контракт из-за возраста. Об этом URA.RU сообщил общественник Эдуард Чуприна, который уже несколько раз принимал участие в боестолкновениях на Донбассе. «Пенсионеры из Сургута, готовые помочь ребятам в зоне СВО, не могут отправиться туда через городской военкомат. С ними не подписывают контракт из-за возраста. И они едут на Донбасс самостоятельно. Двое уже уехали. Там есть знакомые, которые их встречают и зачисляют в территориальную оборону республик, где нет возрастного ценза. А после, если видят, что здоровье позволяет, переводят местный военный батальон. Первое же время будут находиться на второй и третьей линии», — сообщил Чуприна. В военкомате Сургута сообщили, что действуют согласно законодательству. В котором указаны все возрастные ограничения, и они есть в открытом доступе. Нарушать закон комиссариат не имеет права. Между тем Чуприна заявил, что в зону СВО собираются еще три пожилых мужчины из Сургута. Они ждут, когда для военнослужащих на Донбассе отремонтируют купленный «УАЗ» и они его туда перегонят и передадут военным. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута подарил УАЗ минометчикам на фронте. Машина будет использоваться под миномет, и поэтому УАЗ покупали грузовой. С февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. По заявлению главы государства Владимира Путина, ее основные цели — это защита мирного населения Донбасса от произвола ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионеры из Сургута (ХМАО) едут принимать участие в боевых действиях в зоне спецоерации в обход военкомата, который не заключает с ними контракт из-за возраста. Об этом URA.RU сообщил общественник Эдуард Чуприна, который уже несколько раз принимал участие в боестолкновениях на Донбассе. «Пенсионеры из Сургута, готовые помочь ребятам в зоне СВО, не могут отправиться туда через городской военкомат. С ними не подписывают контракт из-за возраста. И они едут на Донбасс самостоятельно. Двое уже уехали. Там есть знакомые, которые их встречают и зачисляют в территориальную оборону республик, где нет возрастного ценза. А после, если видят, что здоровье позволяет, переводят местный военный батальон. Первое же время будут находиться на второй и третьей линии», — сообщил Чуприна. В военкомате Сургута сообщили, что действуют согласно законодательству. В котором указаны все возрастные ограничения, и они есть в открытом доступе. Нарушать закон комиссариат не имеет права. Между тем Чуприна заявил, что в зону СВО собираются еще три пожилых мужчины из Сургута. Они ждут, когда для военнослужащих на Донбассе отремонтируют купленный «УАЗ» и они его туда перегонят и передадут военным. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута подарил УАЗ минометчикам на фронте. Машина будет использоваться под миномет, и поэтому УАЗ покупали грузовой. С февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию. По заявлению главы государства Владимира Путина, ее основные цели — это защита мирного населения Донбасса от произвола ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины.