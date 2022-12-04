04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Тюмени банду взяточников разоблачили из-за последнего «звена»

В Тюмени группу из 6 взяточников разоблачили из-за последнего «звена»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Тюменской области разоблачила группу взяточников Фото:

В Тюмени осудят шестерых местных жителей, готовившихся к даче взятки должностному лицу из Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. Они хотели передать чиновнику 700 тысяч рублей за нужное заключение, но преступная схема провалилась из-за последнего «звена».

«Обвиняемая, в целях оказания содействия своему сыну и его коллегам (работникам строительной организации) в прохождении аттестации в области промышленной безопасности, приискала через своих знакомых ряд посредников для дачи взятки должностному лицу Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за успешную аттестацию без фактического ее прохождения. Для последующей передачи в качестве взятки должностному лицу обвиняемая передала денежные средства посреднику в сумме 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, последний посредник обманул всю группировку и просто присвоил деньги себе. «Последний в цепочке посредник не выполнил и не планировал выполнять свои обещания по передаче взятки по причине отсутствия у него знакомого должностного лица СУУ Ростехнадзора, уполномоченного осуществлять проверку знаний аттестуемого и принимать решение об аттестации либо об отказе в аттестации», — пишет прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени осудили заместителя главного инженера одной из «дочек» крупной федеральной компании по транспортировки нефти. Мужчину обвинили во взяточничестве в крупном размере.

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В Тюмени осудят шестерых местных жителей, готовившихся к даче взятки должностному лицу из Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. Они хотели передать чиновнику 700 тысяч рублей за нужное заключение, но преступная схема провалилась из-за последнего «звена». «Обвиняемая, в целях оказания содействия своему сыну и его коллегам (работникам строительной организации) в прохождении аттестации в области промышленной безопасности, приискала через своих знакомых ряд посредников для дачи взятки должностному лицу Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за успешную аттестацию без фактического ее прохождения. Для последующей передачи в качестве взятки должностному лицу обвиняемая передала денежные средства посреднику в сумме 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Как выяснилось позже, последний посредник обманул всю группировку и просто присвоил деньги себе. «Последний в цепочке посредник не выполнил и не планировал выполнять свои обещания по передаче взятки по причине отсутствия у него знакомого должностного лица СУУ Ростехнадзора, уполномоченного осуществлять проверку знаний аттестуемого и принимать решение об аттестации либо об отказе в аттестации», — пишет прокуратура. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени осудили заместителя главного инженера одной из «дочек» крупной федеральной компании по транспортировки нефти. Мужчину обвинили во взяточничестве в крупном размере.
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