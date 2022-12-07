Песков объяснил включение военкоров в состав СПЧ

Песков: военкоры выполняют свою работу с риском для жизни

07 декабря 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Военкоры выполняют работу в условиях большого риска для жизни, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Включение военкоров в состав Совета по правам человека (СПЧ) является следствием их работы, которую они выполняют, рискуя своей жизнью. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Никаких кардинальных изменений в совете не было. Почему появился кто-то из военкоров, в том числе Саша Коц, потому что на фоне развития СВО действительно такой феномен военкоров сложился. Это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью, ежедневно освещают там события. Они превратились в защитников прав тех, кто героически принимает участие в СВО», — заявил Дмитрий Песков.

Включение военкоров в состав Совета по правам человека (СПЧ) является следствием их работы, которую они выполняют, рискуя своей жизнью. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Никаких кардинальных изменений в совете не было. Почему появился кто-то из военкоров, в том числе Саша Коц, потому что на фоне развития СВО действительно такой феномен военкоров сложился. Это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью, ежедневно освещают там события. Они превратились в защитников прав тех, кто героически принимает участие в СВО», — заявил Дмитрий Песков.