Песков объяснил включение военкоров в состав СПЧ

Песков: военкоры выполняют свою работу с риском для жизни
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© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Военкоры выполняют работу в условиях большого риска для жизни, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Включение военкоров в состав Совета по правам человека (СПЧ) является следствием их работы, которую они выполняют, рискуя своей жизнью. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Никаких кардинальных изменений в совете не было. Почему появился кто-то из военкоров, в том числе Саша Коц, потому что на фоне развития СВО действительно такой феномен военкоров сложился. Это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью, ежедневно освещают там события. Они превратились в защитников прав тех, кто героически принимает участие в СВО», — заявил Дмитрий Песков.

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Включение военкоров в состав Совета по правам человека (СПЧ) является следствием их работы, которую они выполняют, рискуя своей жизнью. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Никаких кардинальных изменений в совете не было. Почему появился кто-то из военкоров, в том числе Саша Коц, потому что на фоне развития СВО действительно такой феномен военкоров сложился. Это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью, ежедневно освещают там события. Они превратились в защитников прав тех, кто героически принимает участие в СВО», — заявил Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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