08 декабря 2022

«Росатом» оценивает активы двух свердловских заводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, росатом
«Росатом» заинтересовался двумя свердловскими заводами по обработке цветных металлов Фото:

Структура «Росатома» «Атомредметзолото» проводит оценку стоимости акций Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ) и Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Оба завода занимают значительную долю на рынке цветных металлов РФ. В годовой отчетности КУЗОЦМ говорится, что завод входит в тройку крупнейших производителей цветного металлопроката, а ЕЗОЦМ — это старейшее предприятие в российской отрасли драгметаллов, оказывающее полный цикл по аффинажу. „Росатому“ данная сделка может поспособствовать выстраиванию полной цепочки от добычи до переработки редкоземельных металлов», — рассказал «Коммерсант».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ЕЗОЦМ и КУЗОЦМ для получения комментария по возможной сделке. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Структура «Росатома» «Атомредметзолото» проводит оценку стоимости акций Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ) и Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Информация об этом появилась на портале госзакупок. «Оба завода занимают значительную долю на рынке цветных металлов РФ. В годовой отчетности КУЗОЦМ говорится, что завод входит в тройку крупнейших производителей цветного металлопроката, а ЕЗОЦМ — это старейшее предприятие в российской отрасли драгметаллов, оказывающее полный цикл по аффинажу. „Росатому“ данная сделка может поспособствовать выстраиванию полной цепочки от добычи до переработки редкоземельных металлов», — рассказал «Коммерсант». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ЕЗОЦМ и КУЗОЦМ для получения комментария по возможной сделке. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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