«Росатом» оценивает активы двух свердловских заводов

«Росатом» заинтересовался двумя свердловскими заводами по обработке цветных металлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Структура «Росатома» «Атомредметзолото» проводит оценку стоимости акций Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (ЕЗОЦМ) и Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Оба завода занимают значительную долю на рынке цветных металлов РФ. В годовой отчетности КУЗОЦМ говорится, что завод входит в тройку крупнейших производителей цветного металлопроката, а ЕЗОЦМ — это старейшее предприятие в российской отрасли драгметаллов, оказывающее полный цикл по аффинажу. „Росатому“ данная сделка может поспособствовать выстраиванию полной цепочки от добычи до переработки редкоземельных металлов», — рассказал « Коммерсант» .

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ЕЗОЦМ и КУЗОЦМ для получения комментария по возможной сделке. На момент публикации новости ответ не поступил.