08 декабря 2022

Пермякам предлагают «возродить природный голос»

Пермяков набирают в группу возрождения природного голоса
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Клипарт. Магнитогорск, микрофон, студия звукозаписи, запись вокала
Пермяков приглашают на бесплатные занятия по возрождению природного голоса Фото:

Жителей Перми набирают в группу по «возрождению природного голоса». Первые бесплатные занятия состоятся в ТОС «Стахановец» 9 и 16 декабря. Об этом сообщается на странице композитора и педагога-музыканта Елены Ручей в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем тебя в группу Возрождения природного голоса. С нуля полная настройка, возрождение природных качеств голоса. Специальная гимнастика для позвоночника с голосом. Избавление от страха звучания, выступлений, различных психических и физических зажимов. В результате занятий происходит естественное развитие различных творческих способностей», — указано в посте.

Педагог указала, что пришедших на занятия пермяков также ждут чтение и музицирование. Запись в группу пермский композитор закроет 15 декабря.

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Жителей Перми набирают в группу по «возрождению природного голоса». Первые бесплатные занятия состоятся в ТОС «Стахановец» 9 и 16 декабря. Об этом сообщается на странице композитора и педагога-музыканта Елены Ручей в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем тебя в группу Возрождения природного голоса. С нуля полная настройка, возрождение природных качеств голоса. Специальная гимнастика для позвоночника с голосом. Избавление от страха звучания, выступлений, различных психических и физических зажимов. В результате занятий происходит естественное развитие различных творческих способностей», — указано в посте. Педагог указала, что пришедших на занятия пермяков также ждут чтение и музицирование. Запись в группу пермский композитор закроет 15 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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