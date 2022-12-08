Пермякам предлагают «возродить природный голос»

Пермяков набирают в группу возрождения природного голоса

Пермяков приглашают на бесплатные занятия по возрождению природного голоса Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Перми набирают в группу по «возрождению природного голоса». Первые бесплатные занятия состоятся в ТОС «Стахановец» 9 и 16 декабря. Об этом сообщается на странице композитора и педагога-музыканта Елены Ручей в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем тебя в группу Возрождения природного голоса. С нуля полная настройка, возрождение природных качеств голоса. Специальная гимнастика для позвоночника с голосом. Избавление от страха звучания, выступлений, различных психических и физических зажимов. В результате занятий происходит естественное развитие различных творческих способностей», — указано в посте.

Педагог указала, что пришедших на занятия пермяков также ждут чтение и музицирование. Запись в группу пермский композитор закроет 15 декабря.