Командир с позывным «Акцент» рассказал об огневых позициях РФ в ходе СВО. Видео

Командир с позывным «Акцент»: задачи по уничтожению опорных пунктов ВСУ выполнены успешно

10 декабря 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Российский боец рассказал о разгроме опорных пунктов ВСУ с огневых позиций ВС РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы выдвинулись на позицию, выбрали точку и уничтожили опорные пункты ВСУ — все стараются во благо России. Об этом корреспондент URA.RU узнал от командира подразделения реактивной артиллерии с позывным «Акцент». «Вчера были поставлены задачи по уничтожению опорных пунктов. Поступили цели. Расчеты все выполняли скоординировано. Мы выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены… Все стараются, все работают, все выполняют. В дальнейшем мы будем продолжать также работать на благо нашей России», — сообщил боец с позывным «Акцент», его слова цитирует пресс-служба Минобороны РФ. Вместе с тем, там уточнили, что расчеты РСЗО «Град» получают данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществляют выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям и объектам ВСУ. После нанесения удара расчеты РСЗО всегда покидают огневую позицию. Перезаряжание РСЗО «Град», а также расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям. Также в пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU сообщили, что накануне расчеты реактивной артиллерии Южного военного округа выдвинулись в позиционный район, выполнив комплекс мероприятий по маскировке, а затем уничтожили опорный пункт украинских боевиков на запорожском направлении. Отмечается, что по координатам противника российские артиллеристы отработали из боевых машин реактивной системы залпового огня «Град». Согласно докладу командира подразделения, цели были уничтожены полностью. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ была отбита атака ВСУ на южнодонецком направлении. Противник отступил на прежние позиции, об этом сообщили в Минобороны РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские бойцы выдвинулись на позицию, выбрали точку и уничтожили опорные пункты ВСУ — все стараются во благо России. Об этом корреспондент URA.RU узнал от командира подразделения реактивной артиллерии с позывным «Акцент». «Вчера были поставлены задачи по уничтожению опорных пунктов. Поступили цели. Расчеты все выполняли скоординировано. Мы выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены… Все стараются, все работают, все выполняют. В дальнейшем мы будем продолжать также работать на благо нашей России», — сообщил боец с позывным «Акцент», его слова цитирует пресс-служба Минобороны РФ. Вместе с тем, там уточнили, что расчеты РСЗО «Град» получают данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществляют выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям и объектам ВСУ. После нанесения удара расчеты РСЗО всегда покидают огневую позицию. Перезаряжание РСЗО «Град», а также расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям. Также в пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU сообщили, что накануне расчеты реактивной артиллерии Южного военного округа выдвинулись в позиционный район, выполнив комплекс мероприятий по маскировке, а затем уничтожили опорный пункт украинских боевиков на запорожском направлении. Отмечается, что по координатам противника российские артиллеристы отработали из боевых машин реактивной системы залпового огня «Град». Согласно докладу командира подразделения, цели были уничтожены полностью. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ была отбита атака ВСУ на южнодонецком направлении. Противник отступил на прежние позиции, об этом сообщили в Минобороны РФ.