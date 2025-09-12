Страны Запада стремятся спровоцировать крупномасштабный вооруженный конфликт с Россией на фоне инцидента с беспилотниками, вторгшимися в воздушное пространство Польши. Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Ястребы хотят ускорить начало полномасштабной войны! Они готовы к любым провокациям и операциям под ложным флагом!» — написал он в соцсети Х. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Канады Аниты Ананд о том, что можно применить пятую статью устава НАТО в связи с инцидентом в Варшаве.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что над польской территорией были уничтожены дроны, которые, по его словам, имели российское происхождение. Однако никаких объективных доказательств для такого суждения предоставлено не было. Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о более чем 10 беспилотниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о поступлении каких-либо запросов на контакты со стороны польского руководства. Он также подчеркнул, что представители Евросоюза и НАТО регулярно выдвигают обвинения в адрес России в якобы совершении провокаций, не предоставляя при этом обоснованных аргументов.
