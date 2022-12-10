Экс-посол Украины назвал условие для участия НАТО в боях с Россией

Экс-посол Украины: ВСУ должны ослабить российскую армию для НАТО

10 декабря 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

На стороне Украины выступят другие страны, заявил Валерий Чалый Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО примут участие в боях с Россией после того, как украинская армия ослабит Вооруженные Силы РФ. Такой прогноз дал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. «Мой прогноз: на стороне Украины, в конце концов, выступят другие страны , увидите. Но тогда, когда Украина ослабит Россию настолько, что уже не только поражение России станет очевидным, но и победа Украины», — сказал Чалый. Его слова передает Pravda.Ru. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Украина пытается втянуть в конфликт НАТО и США, чтобы столкнуть ядерные державы. Военный историк из Финляндии Юсси Ялонен сообщил, что Западу нужно рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт на Украине для победы Киева, передает RT.

Страны НАТО примут участие в боях с Россией после того, как украинская армия ослабит Вооруженные Силы РФ. Такой прогноз дал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. «Мой прогноз: на стороне Украины, в конце концов, выступят другие страны, увидите. Но тогда, когда Украина ослабит Россию настолько, что уже не только поражение России станет очевидным, но и победа Украины», — сказал Чалый. Его слова передает Pravda.Ru. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Украина пытается втянуть в конфликт НАТО и США, чтобы столкнуть ядерные державы. Военный историк из Финляндии Юсси Ялонен сообщил, что Западу нужно рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт на Украине для победы Киева, передает RT.