Экс-посол Украины назвал условие для участия НАТО в боях с Россией

Экс-посол Украины: ВСУ должны ослабить российскую армию для НАТО
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На стороне Украины выступят другие страны, заявил Валерий Чалый Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО примут участие в боях с Россией после того, как украинская армия ослабит Вооруженные Силы РФ. Такой прогноз дал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Мой прогноз: на стороне Украины, в конце концов, выступят другие страны, увидите. Но тогда, когда Украина ослабит Россию настолько, что уже не только поражение России станет очевидным, но и победа Украины», — сказал Чалый. Его слова передает Pravda.Ru.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Украина пытается втянуть в конфликт НАТО и США, чтобы столкнуть ядерные державы. Военный историк из Финляндии Юсси Ялонен сообщил, что Западу нужно рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт на Украине для победы Киева, передает RT.

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Страны НАТО примут участие в боях с Россией после того, как украинская армия ослабит Вооруженные Силы РФ. Такой прогноз дал бывший посол Украины в США Валерий Чалый. «Мой прогноз: на стороне Украины, в конце концов, выступят другие страны, увидите. Но тогда, когда Украина ослабит Россию настолько, что уже не только поражение России станет очевидным, но и победа Украины», — сказал Чалый. Его слова передает Pravda.Ru. Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Украина пытается втянуть в конфликт НАТО и США, чтобы столкнуть ядерные державы. Военный историк из Финляндии Юсси Ялонен сообщил, что Западу нужно рассмотреть возможность военного вмешательства в конфликт на Украине для победы Киева, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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