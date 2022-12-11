Пермяк подал в суд на «Почту России» за отказ выписать газету

12 декабря 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

«Почта России» выплатила истцу компенсацию в размере 2 тысяч рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Житель Пермского края подал в суд на «Почту России» за отказ оформить ему подписку на «Российскую газету». Пермяку удалось выиграть дело и взыскать с «Почты России» компенсацию морального вреда, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать с акционерного общества „Почта России“ в пользу Галанова С. А. компенсацию морального вреда в размере 2000 руб. В удовлетворении требований в оставшейся части отказать», — говорится в решении. Изначально истец требовал возместить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и оформить на него бесплатную подписку на газету. Ранее пермяк отправлял в один из местных почтамтов заявление с просьбой оформить на него подписку на «Российскую газету» и отправить ему реквизиты для оплаты. В почтовом отделении пермяку было отказано, так как договоры о подписке на информационные издания заключаются только с юридическими лицами. Пермяк мог заключить договор при личном посещении почтового отделения или подписаться на рассылку через интернет. Однако у истца не было такой возможности в связи с тем, что он находится в заключении в одной из исправительных колоний. Суд решил, что «Почта России» нарушила права заключенного и должна заключать договор с любым лицом, которое изъявило на это желание. О том, что «Почта России» уволила пермячку без оснований, URA.RU писало ранее. Женщине удалось отсудить у компании 3 тысячи рублей морального ущерба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Пермского края подал в суд на «Почту России» за отказ оформить ему подписку на «Российскую газету». Пермяку удалось выиграть дело и взыскать с «Почты России» компенсацию морального вреда, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Взыскать с акционерного общества „Почта России“ в пользу Галанова С. А. компенсацию морального вреда в размере 2000 руб. В удовлетворении требований в оставшейся части отказать», — говорится в решении. Изначально истец требовал возместить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и оформить на него бесплатную подписку на газету. Ранее пермяк отправлял в один из местных почтамтов заявление с просьбой оформить на него подписку на «Российскую газету» и отправить ему реквизиты для оплаты. В почтовом отделении пермяку было отказано, так как договоры о подписке на информационные издания заключаются только с юридическими лицами. Пермяк мог заключить договор при личном посещении почтового отделения или подписаться на рассылку через интернет. Однако у истца не было такой возможности в связи с тем, что он находится в заключении в одной из исправительных колоний. Суд решил, что «Почта России» нарушила права заключенного и должна заключать договор с любым лицом, которое изъявило на это желание. О том, что «Почта России» уволила пермячку без оснований, URA.RU писало ранее. Женщине удалось отсудить у компании 3 тысячи рублей морального ущерба.