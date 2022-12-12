Пермяки собрали полтонны меда для детей военнослужащих

Пчеловоды из Оханска и соседних поселений собрали более 700 кг меда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пчеловоды из Оханска (Пермский край) собрали для детей мобилизованных, военнослужащих и беженцев более 700 кг меда. Об этом сообщает администрация Оханского округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Глава Оханского округа Дмитрий Байдин выразил сердечную благодарность нашим пчеловодам, собравшим более полтонны меда для детей из семей мобилизованных, участников специальной военной операции и беженцев», — говорится в группе. Продукцию отправили в пермское отделение Красного Креста для передачи семьям.

Инициаторами такого подарка стали местные жители пенсионер Владимир Мишнев и врач районной больницы Степан Ратанов, которые серьезно увлекаются пчеловодством. Пермяков поддержали их друзья из соседних сел и деревень. В итоге удалось собрать 700 кг меда.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля 2022 года. В сентябре президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране. О завершении призыва было объявлено в конце октября.