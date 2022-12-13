Перевозчик рассказал о последствиях подрыва моста под Мелитополем

Ассоциация перевозчиков: подрыв моста под Мелитополем не скажется на движении транспорта в Крым

13 декабря 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Мост в Мелитополе является локальным, отметил Цуркин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка подрыва моста в пригороде Мелитополя не нарушила сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. «Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — сказал Цуркин в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что данный мост является локальным и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе, в результате которых в его пригороде пострадал мост. По словам Рогова, попытку подрыва предприняли украинские диверсанты, сообщает RT. Сейчас движение по автомобильному мосту временно остановлено, отмечает Nation News.

Попытка подрыва моста в пригороде Мелитополя не нарушила сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. «Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — сказал Цуркин в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что данный мост является локальным и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе, в результате которых в его пригороде пострадал мост. По словам Рогова, попытку подрыва предприняли украинские диверсанты, сообщает RT. Сейчас движение по автомобильному мосту временно остановлено, отмечает Nation News.