Перевозчик рассказал о последствиях подрыва моста под Мелитополем

Ассоциация перевозчиков: подрыв моста под Мелитополем не скажется на движении транспорта в Крым
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Мост в Мелитополе является локальным, отметил Цуркин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Попытка подрыва моста в пригороде Мелитополя не нарушила сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

«Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — сказал Цуркин в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что данный мост является локальным и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе, в результате которых в его пригороде пострадал мост. По словам Рогова, попытку подрыва предприняли украинские диверсанты, сообщает RT. Сейчас движение по автомобильному мосту временно остановлено, отмечает Nation News.

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Попытка подрыва моста в пригороде Мелитополя не нарушила сухопутный коридор в Крым. Об этом сообщил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. «Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности», — сказал Цуркин в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что данный мост является локальным и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе, в результате которых в его пригороде пострадал мост. По словам Рогова, попытку подрыва предприняли украинские диверсанты, сообщает RT. Сейчас движение по автомобильному мосту временно остановлено, отмечает Nation News.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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