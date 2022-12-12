Диверсанты ВСУ подорвали стратегически важный мост в Мелитополе

Украинские диверсанты подорвали опоры моста в пригороде Мелитополя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Террористами был поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка», — написал он в своем telegram-канале. По словам Рогова, националисты надеялись нарушить поставки продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.
Как пояснил корреспондент URA.RU, мост расположен на федеральной трассе, связывающей Ростов-на-Дону, Бердянск, Мелитополь и Крым. По его словам, мост выстоял, но дорожное полотно провисло. На месте ЧП работают оперативные службы.
Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Полностью возобновить трафик планируется к марту, заявлял зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Первоочередной целью российских военных является защита мирного населения Донбасса.
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Украинские диверсанты подорвали опоры моста в пригороде Мелитополя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Террористами был поврежден мост в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. По предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка», — написал он в своем telegram-канале. По словам Рогова, националисты надеялись нарушить поставки продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области. Как пояснил корреспондент URA.RU, мост расположен на федеральной трассе, связывающей Ростов-на-Дону, Бердянск, Мелитополь и Крым. По его словам, мост выстоял, но дорожное полотно провисло. На месте ЧП работают оперативные службы. Утром 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Полностью возобновить трафик планируется к марту, заявлял зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Первоочередной целью российских военных является защита мирного населения Донбасса.