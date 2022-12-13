Самый богатый депутат Сургута продает ресторан ради покупки самолета

14 декабря 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Евгений Барсов продает ресторан ради покупки самолета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов продает ресторан «Авиатор» для покупки нового самолета. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник. «Да, продаю, ресторан действующий. Его цена — 35 миллионов рублей. В эту стоимость входит как помещение, так и все оборудование. Интерес к объекту есть, но сделку пока ни с кем не заключил. Ресторан продаю, потому что хочу купить самолет», — рассказал Барсов. Ранее URA.RU сообщало, что Барсов является самым богатым депутатом думы Сургута на протяжении ряда последних лет. В 2021 году его доход, согласно налоговой декларации, составил 55,6 млн рублей. Также в его собственности уже имеется 11 самолетов, а сам Барсов является большим поклонником малой авиации.

Самый богатый депутат думы Сургута Евгений Барсов продает ресторан «Авиатор» для покупки нового самолета. Эту информацию URA.RU подтвердил сам народный избранник. «Да, продаю, ресторан действующий. Его цена — 35 миллионов рублей. В эту стоимость входит как помещение, так и все оборудование. Интерес к объекту есть, но сделку пока ни с кем не заключил. Ресторан продаю, потому что хочу купить самолет», — рассказал Барсов. Ранее URA.RU сообщало, что Барсов является самым богатым депутатом думы Сургута на протяжении ряда последних лет. В 2021 году его доход, согласно налоговой декларации, составил 55,6 млн рублей. Также в его собственности уже имеется 11 самолетов, а сам Барсов является большим поклонником малой авиации.