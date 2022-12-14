В Кремле поддержат Калининград в судебной тяжбе с Литвой

Кремль не оставит Калининград без помощи в судебном споре с Литвой, заявил Песков
Федеральные власти окажут всю необходимую помощь в поддержке Калининграда в судебном споре с Литвой в возмещении убытков от ограничений транзита товаров в регион этим летом. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Разумеется, федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы. Это обязанность федерального центра. Что касается Калининграда — здесь особые отношения, у региона особенное положение в силу географии. По судебным перспективам — предстоит все тщательно взвесить и проработать, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом», — заявил Песков
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