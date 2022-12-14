В Кремле поддержат Калининград в судебной тяжбе с Литвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Кремль не оставит Калининград без помощи в судебном споре с Литвой, заявил Песков Фото:

Федеральные власти окажут всю необходимую помощь в поддержке Калининграда в судебном споре с Литвой в возмещении убытков от ограничений транзита товаров в регион этим летом. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Разумеется, федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы. Это обязанность федерального центра. Что касается Калининграда — здесь особые отношения, у региона особенное положение в силу географии. По судебным перспективам — предстоит все тщательно взвесить и проработать, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом», — заявил Песков

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU

Федеральные власти окажут всю необходимую помощь в поддержке Калининграда в судебном споре с Литвой в возмещении убытков от ограничений транзита товаров в регион этим летом. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Разумеется, федеральный центр всегда поддерживал и будет поддерживать полноформатно регионы. Это обязанность федерального центра. Что касается Калининграда — здесь особые отношения, у региона особенное положение в силу географии. По судебным перспективам — предстоит все тщательно взвесить и проработать, чтобы спланировать возможные шаги наилучшим образом», — заявил Песков
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...