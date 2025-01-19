Традиции на Иван-Бражник: почему 20 января столы ломились от еды и спиртного

Ежегодно 20 января все православные христиане вспоминают о Иоанне Крестителе. В народе же, за многовековую традицию, праздник получил название Иван-бражник, и оброс своими традициями и приметами. URA.RU рассказывает об истории и традициях праздника.
Традиции на Иван-Бражник
По традиции на следующий день после Крещения в народе устраивали застолье. Именно поэтому праздник называли бражник — алкогольные напитки в этот день лились рекой. Появилась даже поговорка: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым. Запразднуешь каждый день — будешь голым».
В период между Рождеством и Масленицей начинался период свадеб, поэтому за столом выпивали за счастье невесты, а также «обмывали» горе супружества без любви. Считалось, что после этого тоста у будущей жены в браке будет меньше слез.
Перед тем, как начать шумное и веселое застолье, полагалось выпить стакан святой воды, которую разливали в храмах днем ранее. Люди верили, что крещенская вода поможет запастись здоровьем на весь год вперед.
Приметы на Иван-Бражник
Второе название праздника — Иван-Перезимник, появилось неспроста. Дело в том, что в народе верили, что 20 января святой «о весне весть подает», намекая погодой на то, чего ждать от весны и лета.
Например, ясная и холодная погода в праздник указывала на то, что лето окажется засушливым. Пасмурное небо и валящий снег говорил о том, что в этом году ожидается обильный урожай. Яркие звезды ночью намекали на приближающийся мороз. А утренний туман люди воспринимали с радостью — ведь это указывало на то, что год пройдет сыто и богато.
Кто такой Иоанн Креститель
Иоанн Креститель — самый чтимый святой в православии после Девы Марии. Он родился в семье священника неподалеку от Хеврона, за шесть месяцев до Иисуса Христа.
Иоанн с юношества готовил себя к служению строгим постом и постоянными молитвами. До тридцати лет он жил в дикой пустыне, пока бог не призвал его к проповеди. Тогда Иоанн пришел на берег Иордана, куда сходился народ для омовений.
Там святой начал крестить людей, объяснив им, что перед омовением нужно раскаяться и приготовить себя к принятию Евангелия. Среди собравшихся был и Христос — Иоанн крестил его, после чего произошло чудо: с неба раздался голос «Сей есть сын мой возлюбленный». После этого Иоанн Креститель заявил народу, что перед ними — сын божий.
Жизнь Иоанна Крестителя оборвал царь Ирод. Правитель обвинил святого в незаконном сожительстве с женой своего брата и велел казнить его.
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