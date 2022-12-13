Пермским властям запретили вывозить снег на Голый Мыс

14 декабря 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Вывозить снег на Голый Мыс запретили до тех пор, пока не приведут снегосвалку в подарок Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Администрации города Перми запретили вывозить снег с улиц города на Голый Мыс в Свердловском районе. Там находится один из снегоотвалов, куда последние шесть лет привозили снег. С иском в суд обратилась пермская межрайонная природоохранная прокуратура. Подробности сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Перми. «В ходе обследования места отвала снега было установлено, что снегоотвал не соответствует требованиям, установленным природоохранным законодательством. Там отсутствуют твердое покрытие, организованный водосбор и локальные очистные сооружения для сточных вод. Препятствием также является наличие негативного воздействия на водный объект — исток реки Малая Ива», — указано в пресс-релизе суда. Суд решил запретить администрации города Перми использовать Голый Мыс для отвала снега до приведения этого места в соответствие со всеми требованиями. Кроме Голого Мыса снег в Перми вывозят на снегосвалки на Адищевской ТЭЦ в Орджоникидзевском районе, на Липатова в Кировском районе и на Промышленной в Индустриальном районе. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки раскритиковали уборку улиц от снега. Жители Свердловского, Паркового, Индустриального, Мотовилихинского, Гайвы и Орджоникидзевского районов пожаловались, что снег «никто не убирает и нет ни одной снегоуборочной техники». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрации города Перми запретили вывозить снег с улиц города на Голый Мыс в Свердловском районе. Там находится один из снегоотвалов, куда последние шесть лет привозили снег. С иском в суд обратилась пермская межрайонная природоохранная прокуратура. Подробности сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Перми. «В ходе обследования места отвала снега было установлено, что снегоотвал не соответствует требованиям, установленным природоохранным законодательством. Там отсутствуют твердое покрытие, организованный водосбор и локальные очистные сооружения для сточных вод. Препятствием также является наличие негативного воздействия на водный объект — исток реки Малая Ива», — указано в пресс-релизе суда. Суд решил запретить администрации города Перми использовать Голый Мыс для отвала снега до приведения этого места в соответствие со всеми требованиями. Кроме Голого Мыса снег в Перми вывозят на снегосвалки на Адищевской ТЭЦ в Орджоникидзевском районе, на Липатова в Кировском районе и на Промышленной в Индустриальном районе. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки раскритиковали уборку улиц от снега. Жители Свердловского, Паркового, Индустриального, Мотовилихинского, Гайвы и Орджоникидзевского районов пожаловались, что снег «никто не убирает и нет ни одной снегоуборочной техники».