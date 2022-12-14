Два грузовика попали в ДТП на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, огнетушитель, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, незамерзайка, зима, аварийный знак
На свердловской трассе столкнулись УАЗ и грузовик Hyundai Фото:

На перекрестке трасс «Екатеринбург — Курган» и «Каменск-Уральский — Горный» УАЗ при выезде на дорогу попал под грузовик Hyundai. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель УАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил право преимущественного проезда и допустил столкновение с Hyundai. В результате ДТП водитель и пассажир УАЗ получили травмы», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 17:20 14 декабря. По словам сотрудников ГИБДД, водитель Hyundai был трезв. «Госавтоинспекция напоминает, не предоставление преимущества в движении — является одной из основных причин ДТП», — дополнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта Volkswagen Polo врезался в МАЗ, от столкновения легковушку отбросило в отбойник. Водитель иномарки пояснил, что во время движения отвлекся от дороги на телефон.

Фото:
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво

На перекрестке трасс «Екатеринбург — Курган» и «Каменск-Уральский — Горный» УАЗ при выезде на дорогу попал под грузовик Hyundai. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель УАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил право преимущественного проезда и допустил столкновение с Hyundai. В результате ДТП водитель и пассажир УАЗ получили травмы», — сообщают в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 17:20 14 декабря. По словам сотрудников ГИБДД, водитель Hyundai был трезв. «Госавтоинспекция напоминает, не предоставление преимущества в движении — является одной из основных причин ДТП», — дополнили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта Volkswagen Polo врезался в МАЗ, от столкновения легковушку отбросило в отбойник. Водитель иномарки пояснил, что во время движения отвлекся от дороги на телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...