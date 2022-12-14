На свердловской трассе столкнулись УАЗ и грузовик Hyundai Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На перекрестке трасс «Екатеринбург — Курган» и «Каменск-Уральский — Горный» УАЗ при выезде на дорогу попал под грузовик Hyundai. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель УАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил право преимущественного проезда и допустил столкновение с Hyundai. В результате ДТП водитель и пассажир УАЗ получили травмы», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 17:20 14 декабря. По словам сотрудников ГИБДД, водитель Hyundai был трезв. «Госавтоинспекция напоминает, не предоставление преимущества в движении — является одной из основных причин ДТП», — дополнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта Volkswagen Polo врезался в МАЗ, от столкновения легковушку отбросило в отбойник. Водитель иномарки пояснил, что во время движения отвлекся от дороги на телефон.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области