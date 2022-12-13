Авария произошла ночью 14 декабря на дублере Сибирского тракта Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта Volkswagen Polo врезался в МАЗ, от столкновения легковушку отбросило в отбойник. Водитель иномарки пояснил, что во время движения отвлекся от дороги на телефон, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Volkswagen Polo допустил столкновение с автомобилем МАЗ. После столкновения легковой автомобиль закрутило на проезжей части, и он врезался в отбойник. Инспекторам ГИБДД водитель пояснил, что во время движения отвлекся на мобильный телефон», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло ночью 14 декабря. В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали с черепно-мозговой травмой и подозрением на травму позвоночника.

Ранее URA.RU сообщало, что на Сибирском тракте в Екатеринбурге грузовик MAN врезался в ВАЗ-21099, в итоге легковушку отбросило на другой автомобиль. В ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного авто.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»