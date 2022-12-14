14 декабря 2022

За гибель целой семьи пермяк выплатил один миллион рублей ущерба

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Возложение цветов к месту обстрела людей в Донецке. ДНР, Донецк, днр, донецк, место гибели, возложение, траур, возложение цветов, цветы, мемориал, терракт
Пермяк сбил насмерть родителей и бабушку с дедушкой пермячки Фото:

Житель Пермского края, признанный виновным в аварии, где из пяти человек четверо погибли, выплатил моральный ущерб размером в один миллион рублей. О погашении задолженности перед девушкой, которую он оставил сиротой рассказали в пресс-службе УФССП по Пермском краю.

«Находясь за рулем иномарки, мужчина допустил лобовое столкновение с машиной, которая ехала по встречной полосе. В результате аварии погибли оба родителя и бабушка с дедушкой юной пермячки. Виновник аварии был отправлен в тюрьму, откуда на счет девушки приставы взыскивали моральный ущерб, оцененный в один миллион рублей», — пояснили в службе судебных приставов.

На сегодняшний день вся сумма морального вреда выплачена девушке. Исполнительное производство окончено.

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Житель Пермского края, признанный виновным в аварии, где из пяти человек четверо погибли, выплатил моральный ущерб размером в один миллион рублей. О погашении задолженности перед девушкой, которую он оставил сиротой рассказали в пресс-службе УФССП по Пермском краю. «Находясь за рулем иномарки, мужчина допустил лобовое столкновение с машиной, которая ехала по встречной полосе. В результате аварии погибли оба родителя и бабушка с дедушкой юной пермячки. Виновник аварии был отправлен в тюрьму, откуда на счет девушки приставы взыскивали моральный ущерб, оцененный в один миллион рублей», — пояснили в службе судебных приставов. На сегодняшний день вся сумма морального вреда выплачена девушке. Исполнительное производство окончено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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