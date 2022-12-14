За гибель целой семьи пермяк выплатил один миллион рублей ущерба

Пермяк сбил насмерть родителей и бабушку с дедушкой пермячки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель Пермского края, признанный виновным в аварии, где из пяти человек четверо погибли, выплатил моральный ущерб размером в один миллион рублей. О погашении задолженности перед девушкой, которую он оставил сиротой рассказали в пресс-службе УФССП по Пермском краю.

«Находясь за рулем иномарки, мужчина допустил лобовое столкновение с машиной, которая ехала по встречной полосе. В результате аварии погибли оба родителя и бабушка с дедушкой юной пермячки. Виновник аварии был отправлен в тюрьму, откуда на счет девушки приставы взыскивали моральный ущерб, оцененный в один миллион рублей», — пояснили в службе судебных приставов.

На сегодняшний день вся сумма морального вреда выплачена девушке. Исполнительное производство окончено.