Офицер ЛНР заявил о росте числа украинских диверсантов в зоне спецоперации

В зоне спецоперации растет число диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил офицер Народной милиции Андрей Марочко.
«Народная милиция ЛНР отмечает увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий», — сообщил РИА Новости Марочко со ссылкой на данные разведки.
Офицер уточнил, что основной целью диверсантов является вскрытие позиций российских военных. Также ВСУ ставят задачу: определить скопление техники и вооружения РФ, скорректировать артиллерийский огонь. По словам Марочко, ДРГ действуют небольшими группами по 10-12 человек.
Ранее участники украинского военно-диверсионного движения «Атеш» заявили, что подожгли военную базу РФ на полуострове Крым. Об этом они сообщили в своем telegram-канале.
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В зоне спецоперации растет число диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил офицер Народной милиции Андрей Марочко. «Народная милиция ЛНР отмечает увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в зоне боевых действий», — сообщил РИА Новости Марочко со ссылкой на данные разведки. Офицер уточнил, что основной целью диверсантов является вскрытие позиций российских военных. Также ВСУ ставят задачу: определить скопление техники и вооружения РФ, скорректировать артиллерийский огонь. По словам Марочко, ДРГ действуют небольшими группами по 10-12 человек. Ранее участники украинского военно-диверсионного движения «Атеш» заявили, что подожгли военную базу РФ на полуострове Крым. Об этом они сообщили в своем telegram-канале.