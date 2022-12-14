Заключенный в Пермском крае отсудил у колонии зарплату

15 декабря 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В суде заключенный просил взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Пермского края отсудил у колонии, в которой отбывал наказание, 108 тысяч рублей удержанной зарплаты. Пермяк пожаловался, что ему недоплачивали зарплату при переработках, а также нарушали его права, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Возложить обязанность на ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю произвести перерасчет заработной платы в пользу гражданина за период с августа 2017 года по май 2019 года в сумме 108 103 рубля», — говорится в решении. Также суд взыскал в пользу заключенного 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Истец пожаловался в суде, что во время пребывания в пермской колонии он был привлечен к труду, получал неполную заработную плату и много перерабатывал. Также бывший заключенный указал, что не смог получить в колонии информацию о его правах. Пермяк пытался несколько раз отправить обращения в госорганы, но руководство ИК отказывало в этом. Из-за этого осужденный пропускал все процессуальные сроки и испытывал стресс. В качестве компенсации морального вреда истец потребовал 500 тысяч рублей, однако суд постановил взыскать только 10 тысяч рублей. На суде представитель колонии отрицал все обвинения истца и просил не удовлетворять его требования. Ответчик заявил, что осужденный не предоставил доказательств нарушения его прав и последовавшего стресса именно в этой колонии. Также представитель ИК ответил, что истцу выплатили зарплату в полном объеме. Доводы истца поддержал свидетель, который содержался в той же колонии. По обращению истца проверку в колонии проводила прокуратура, которая выявила нарушения закона в ИК и внесла представление руководству. В итоге суд встал на сторону пермяка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Пермского края отсудил у колонии, в которой отбывал наказание, 108 тысяч рублей удержанной зарплаты. Пермяк пожаловался, что ему недоплачивали зарплату при переработках, а также нарушали его права, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Возложить обязанность на ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю произвести перерасчет заработной платы в пользу гражданина за период с августа 2017 года по май 2019 года в сумме 108 103 рубля», — говорится в решении. Также суд взыскал в пользу заключенного 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Истец пожаловался в суде, что во время пребывания в пермской колонии он был привлечен к труду, получал неполную заработную плату и много перерабатывал. Также бывший заключенный указал, что не смог получить в колонии информацию о его правах. Пермяк пытался несколько раз отправить обращения в госорганы, но руководство ИК отказывало в этом. Из-за этого осужденный пропускал все процессуальные сроки и испытывал стресс. В качестве компенсации морального вреда истец потребовал 500 тысяч рублей, однако суд постановил взыскать только 10 тысяч рублей. На суде представитель колонии отрицал все обвинения истца и просил не удовлетворять его требования. Ответчик заявил, что осужденный не предоставил доказательств нарушения его прав и последовавшего стресса именно в этой колонии. Также представитель ИК ответил, что истцу выплатили зарплату в полном объеме. Доводы истца поддержал свидетель, который содержался в той же колонии. По обращению истца проверку в колонии проводила прокуратура, которая выявила нарушения закона в ИК и внесла представление руководству. В итоге суд встал на сторону пермяка.