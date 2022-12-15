Вице-премьер РФ Хуснуллин отметил помощь тюменцев ЛНР

15 декабря 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Марат Хуснуллин отметил Тюменскую область за помощь Краснодону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выделил Тюменскую область как один из регионов, помогающий в восстановлении Луганской народной республики (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Есть регионы, которые на 90% и более выполнили план этого года по восстановлению первоочередных объектов. Среди лидеров отмечу субъекты, работающие на территории ЛНР: Республику Коми, Республику Башкортостан, Севастополь, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Иркутскую, Белгородскую, Ульяновскую, Тюменскую, Оренбургскую, Тамбовскую области, Красноярский край и Москву», — приводит слова политика инфоцентр. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае. Регион поставляет в муниципалитеты гуманитарную помощь, а также помогает кадрами. Работать в Краснодон уезжают врачи и учителя.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выделил Тюменскую область как один из регионов, помогающий в восстановлении Луганской народной республики (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Есть регионы, которые на 90% и более выполнили план этого года по восстановлению первоочередных объектов. Среди лидеров отмечу субъекты, работающие на территории ЛНР: Республику Коми, Республику Башкортостан, Севастополь, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Иркутскую, Белгородскую, Ульяновскую, Тюменскую, Оренбургскую, Тамбовскую области, Красноярский край и Москву», — приводит слова политика инфоцентр. Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР в мае. Регион поставляет в муниципалитеты гуманитарную помощь, а также помогает кадрами. Работать в Краснодон уезжают врачи и учителя.