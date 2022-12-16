Украина объявила чрезвычайную ситуацию из-за проблем с энергетикой

16 декабря 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

На Украине зафиксировано снижение потребления электричества на 50%, заявили в «Укрэнерго» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине из-за проблем с энергетикой объявили режим системной аварии, который повлек за собой наступление чрезвычайной ситуации по всей стране. Об этом сообщили в «Укрэнерго». «Сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации в стране, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года», — заявили на официальном сайте компании. Там отметили, что из-за массированных ударов российских войск по объектам энергетики Украины произошла потеря свыше 50% потребления электроэнергии, что согласно Кодексу системы передачи Украины определяет начало режима системной аварии. Ранее на Украине приняли решение возмещать дефицит энергии в стране за счет импорта из Европы. Украинские власти объявили экстренные аварийные отключения из-за понесенного ущерба объектов энергетической инфраструктуры, передает RT. Гендиректор украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские региональные электросети» Максим Тимченко призвал жителей Украины держаться всеми силами до наступления весны, сообщает Nation News.

На Украине из-за проблем с энергетикой объявили режим системной аварии, который повлек за собой наступление чрезвычайной ситуации по всей стране. Об этом сообщили в «Укрэнерго». «Сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации в стране, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года», — заявили на официальном сайте компании. Там отметили, что из-за массированных ударов российских войск по объектам энергетики Украины произошла потеря свыше 50% потребления электроэнергии, что согласно Кодексу системы передачи Украины определяет начало режима системной аварии. Ранее на Украине приняли решение возмещать дефицит энергии в стране за счет импорта из Европы. Украинские власти объявили экстренные аварийные отключения из-за понесенного ущерба объектов энергетической инфраструктуры, передает RT. Гендиректор украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские региональные электросети» Максим Тимченко призвал жителей Украины держаться всеми силами до наступления весны, сообщает Nation News.