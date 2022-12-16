В Екатеринбурге водитель Toyota сбил 37-летнего велосипедиста. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель Toyota совершил наезд на велосипедиста. ДТП произошло возле дома на улице Молодогвардейцев, 28», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла днем 17 декабря. Велосипедиста госпитализировали с ушибом кисти и переломом бедра.
Ранее URA.RU сообщало, что В Нижнем Тагиле сбили 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка с сотрясением мозгла доставили в больницу.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.
В Екатеринбурге водитель Toyota сбил 37-летнего велосипедиста. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota совершил наезд на велосипедиста. ДТП произошло возле дома на улице Молодогвардейцев, 28», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 17 декабря. Велосипедиста госпитализировали с ушибом кисти и переломом бедра. Ранее URA.RU сообщало, что В Нижнем Тагиле сбили 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка с сотрясением мозгла доставили в больницу.