В Екатеринбурге иномарка сбила велосипедиста. Фото

17 декабря 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

После аварии мужчину госпитализировали с ушибом кисти и переломом бедра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге водитель Toyota сбил 37-летнего велосипедиста. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota совершил наезд на велосипедиста. ДТП произошло возле дома на улице Молодогвардейцев, 28», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 17 декабря. Велосипедиста госпитализировали с ушибом кисти и переломом бедра. Ранее URA.RU сообщало, что В Нижнем Тагиле сбили 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка с сотрясением мозгла доставили в больницу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель Toyota сбил 37-летнего велосипедиста. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota совершил наезд на велосипедиста. ДТП произошло возле дома на улице Молодогвардейцев, 28», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 17 декабря. Велосипедиста госпитализировали с ушибом кисти и переломом бедра. Ранее URA.RU сообщало, что В Нижнем Тагиле сбили 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка с сотрясением мозгла доставили в больницу.