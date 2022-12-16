16 декабря 2022

В Екатеринбурге иномарка сбила велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кислородная подстанция скорой помощи. Екатеринбург, скорая помощь, машина скорой помощи
После аварии мужчину госпитализировали с ушибом кисти и переломом бедра Фото:

В Екатеринбурге водитель Toyota сбил 37-летнего велосипедиста. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Toyota совершил наезд на велосипедиста. ДТП произошло возле дома на улице Молодогвардейцев, 28», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла днем 17 декабря. Велосипедиста госпитализировали с ушибом кисти и переломом бедра.

Ранее URA.RU сообщало, что В Нижнем Тагиле сбили 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка с сотрясением мозгла доставили в больницу.

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Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге водитель Toyota сбил 37-летнего велосипедиста. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Toyota совершил наезд на велосипедиста. ДТП произошло возле дома на улице Молодогвардейцев, 28», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 17 декабря. Велосипедиста госпитализировали с ушибом кисти и переломом бедра. Ранее URA.RU сообщало, что В Нижнем Тагиле сбили 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенка с сотрясением мозгла доставили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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