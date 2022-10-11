Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) сбили 12-летнего мальчика на велосипеде, ребенка с сотрясением мозгла доставили в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Toyota Sprinter наехал на несовершеннолетнего велосипедиста, выехавшего на проезжую часть. В результате ДТП пострадал 12-летний мальчик-велосипедист, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга», — сообщил представитель ведомства.

ДТП произошло 11 октября примерно в 17 часов возле дома на улице Ильича, 33. Водитель пояснил, что ехал со скоростью 40 километров в час и не заметил выехавшего на дорогу мальчика. По словам бабушки пострадавшего, мальчик ехал в гости к другу и решил сократить время, проехав дорогу в неустановленном месте.

Ранее URA.RU сообщало, что В Академическом районе Екатеринбурга водитель Volkswagen Golf сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Водитель иномарки, 45-летняя женщина, пояснила, что во время въезда во двор не видела ребенка.

Авария произошла 11 октября примерно в 17 часов возле дома на улице Ильича, 33 Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области