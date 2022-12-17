Авария произошла на 69-м километре трассы Екатеринбург—Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и попал в ДТП на трассе Екатеринбург—Тюмень. От столкновения легковушка загорелась, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель ВАЗ-2109 выбрал скорость, не соответствующую погодным условиям, вследствие чего не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с Toyota Camry. После аварии „девятка“ воспламенилась», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла на 69-м километре федеральной трассы примерно в 15:30 18 декабря. После ДТП водителя отечественного авто госпитализировали с переломом ноги. «Госавтоинспекция напоминает, что во время движения необходимо учитывать погодные условия и дорожную обстановку», — добавили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень в Тугулымском районе (Свердловская область), грузовик столкнулся с другим грузовиком, вылетевшим на встречную полосу. В результате аварии один из водителей погиб.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области