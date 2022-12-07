Водитель грузовика трассе «Екатеринбург — Тюмень» в Тугулымском районе (Свердловская область), столкнулся с грузовиком, вылетевшим на встречную полосу, и умер на месте ДТП. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень из-за невнимательности одного из водителей. В результате аварии погиб 64-летний мужчина», — сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что на место выезжали медики, но спасти пострадавшего водителя не смогли. Водитель из Тюмени, который выехал на встречную полосу, и спровоцировал аварию, рассказал, что отвлекся. Силовики пока не стали возбуждать уголовное дело.
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