07 декабря 2022

На трассе «Екатеринбург — Тюмень» водитель фуры разбился, влетев во встречный грузовик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенный пост. Курган, гаи, таможня, фура, грузоперевозки, таможенный контроль, гибдд, таможенный пост, дпс, грузовая машина
Силовики привлекли водителя к ответственности Фото:

Водитель грузовика трассе «Екатеринбург — Тюмень» в Тугулымском районе (Свердловская область), столкнулся с грузовиком, вылетевшим на встречную полосу, и умер на месте ДТП. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень из-за невнимательности одного из водителей. В результате аварии погиб 64-летний мужчина», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что на место выезжали медики, но спасти пострадавшего водителя не смогли. Водитель из Тюмени, который выехал на встречную полосу, и спровоцировал аварию, рассказал, что отвлекся. Силовики пока не стали возбуждать уголовное дело.

Фото:
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Водитель грузовика трассе «Екатеринбург — Тюмень» в Тугулымском районе (Свердловская область), столкнулся с грузовиком, вылетевшим на встречную полосу, и умер на месте ДТП. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург-Тюмень из-за невнимательности одного из водителей. В результате аварии погиб 64-летний мужчина», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что на место выезжали медики, но спасти пострадавшего водителя не смогли. Водитель из Тюмени, который выехал на встречную полосу, и спровоцировал аварию, рассказал, что отвлекся. Силовики пока не стали возбуждать уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...